Молнией убило пастуха в Гомельской области

Источник материала: Интерфакс

На лугу вблизи деревни Струмень Кормянского района Гомельской области предположительно из-за удара молнией погиб 54-летний пастух, сообщают в Госкомитете судебных экспертиз.

По данным ведомства, в момент, когда мужчина загонял коров, ударила молния, и он упал. Ему на помощь прибежал напарник, попытался привести в чувства, однако безуспешно.

В отношении погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Экспертам Буда-Кошелёвского МРО Госкомитета судебных экспертиз предстоит отыскать на теле точки входа и выхода грозового разряда и дать заключение с указанием причины смерти.