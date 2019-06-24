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Молнией убило пастуха в Гомельской области

25.06.2019 10:06 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

На лугу вблизи деревни Струмень Кормянского района Гомельской области предположительно из-за удара молнией погиб 54-летний пастух, сообщают в Госкомитете судебных экспертиз.

По данным ведомства, в момент, когда мужчина загонял коров, ударила молния, и он упал. Ему на помощь прибежал напарник, попытался привести в чувства, однако безуспешно.

В отношении погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Районный отдел Следственного комитета по данному факту проводит проверку. Экспертам Буда-Кошелёвского МРО Госкомитета судебных экспертиз предстоит отыскать на теле точки входа и выхода грозового разряда и дать заключение с указанием причины смерти. 

 
 
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На лугу вблизи деревни Струмень Кормянского района Гомельской области предположительно из-за удара молнией погиб 54-летний пастух, сообщают в Госкомитете судебных...
 
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