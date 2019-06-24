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Лукашенко поздравил президентов Хорватии и Словении с национальными праздниками

25.06.2019 09:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президентов Хорватии и Словении Колинду Грабар-Китарович и Борута Пахора с национальными праздниками этих стран – Днем государственности, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Уверен, что конструктивные отношения между Беларусью и Хорватией будут и в дальнейшем способствовать развитию двустороннего сотрудничества в различных отраслях взаимной заинтересованности ради процветания наших народов", - говорится в поздравлении Лукашенко президенту Хорватии.

В поздравлении президенту Словении глава белорусского государства отметил, что белорусы с теплотой и уважением относятся к дружественной Словении, страны успешно сотрудничают в двустороннем формате и поддерживают друг друга в международных организациях.

"Уверен, что дальнейшее развитие политических, экономических и гуманитарных отношений между Минском и Любляной на основе взаимопонимания и конструктивного диалога отвечает интересам наших славянских народов", - подчеркнул Лукашенко.

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президентов Хорватии и Словении Колинду Грабар-Китарович и Борута Пахора с национальными праздниками этих...
 
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