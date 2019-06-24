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Собирать транспортный налог через топливо легче Минфин

25.06.2019 10:46 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Собирать транспортный налог через топливо легче Минфин
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Механизм дорожного сбора в Беларуси должен обеспечивать социальную справедливость. Такое мнение высказал министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.

Максим Ермолович напомнил, что в Беларуси рассматриваются две концепции оплаты дорожного сбора – с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива.

«Мы осторожно рассматриваем оба варианта. Они с точки зрения доходов идентичные. С точки зрения администрирования собирать налог через топливо значительно легче», – отметил министр.

 
 
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Механизм дорожного сбора в Беларуси должен обеспечивать социальную справедливость.
 
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