Собирать транспортный налог через топливо легче Минфин

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Механизм дорожного сбора в Беларуси должен обеспечивать социальную справедливость. Такое мнение высказал министр финансов Максим Ермолович на расширенном заседании Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.

дорожного сбора – с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива. Максим Ермолович напомнил, что в Беларуси рассматриваются две концепции оплаты– с возможностью его оплаты по месяцам или включения в стоимость топлива.

«Мы осторожно рассматриваем оба варианта. Они с точки зрения доходов идентичные. С точки зрения администрирования собирать налог через топливо значительно легче», – отметил министр.