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Не пускать уклонистов за границу. В Беларуси меняются правила призыва в армию

25.06.2019 10:15 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В парламент поступил проекта закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». Его опубликовала в своем Telegram-канале депутат Анна Конопацкая. Закон планируют принять в двух чтениях на этой сессии. Разбираемся в документе. 

Отсрочки 

Отсрочки от службы для получения образования выдадут лишь раз, пишет TUT.by. Это значит, что те, кто отучился в вузе, должны будут отслужить перед поступлением в магистратуру. Правда, это не коснется тех, кто учится за границей по направлению государственных организаций. В пояснениях к закону эту объясняют тем, что так беларускую экономику обеспечат достойными специалистами. Беларусы, которые на момент вступления закона в силу окончат вуз и поступят в магистратуру, могут не волноваться – их не заберут.

Госслужба

Уклонистов от службы не примут на работу в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований КГК, СК. Госслужащими они не станут. Власти переживают, что за последние время число руководителей государственных органов, которые не служили, значительно выросло.

Речь идет о парнях, которые до 27 лет уклонялись от призыва. За них возьмется военный комиссариат: их признают «не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований», эти данные занесут в военный билет в графу «Особые отметки». Однако переживать не стоит беларусам, которым на момент вступления закона в силу уже исполнится 27 лет.

Выезд за границу

Тех, кто пытается «откосить» от армии, не пустят за границу. Сейчас для этого нужно, чтобы призывник нарушил закон – статью 435 УК РБ. Когда закон изменится, заводить уголовное дело и официально признавать беларуса уклонистом не придется.

Отработка по распределению

Отрабатывать распределение не будут выпускники-бюджетники, а также целевики, которые добровольно поступили на военную службу по контракту в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси и прослужили не менее срока обязательной работы. 

 
 
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В парламент поступил проекта закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». Его опубликовала в своем Telegram-канале...
 
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