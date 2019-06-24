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Не пускать уклонистов за границу. В Беларуси меняются правила призыва в армию
Источник материала: KYKY>
В парламент поступил проекта закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». Его
Отсрочки
Отсрочки от службы для получения образования выдадут лишь раз,
Госслужба
Уклонистов от службы не примут на работу в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований КГК, СК. Госслужащими они не станут. Власти переживают, что за последние время число руководителей государственных органов, которые не служили, значительно выросло.
Речь идет о парнях, которые до 27 лет уклонялись от призыва. За них возьмется военный комиссариат: их признают «не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных оснований», эти данные занесут в военный билет в графу «Особые отметки». Однако переживать не стоит беларусам, которым на момент вступления закона в силу уже исполнится 27 лет.
Выезд за границу
Тех, кто пытается «откосить» от армии, не пустят за границу. Сейчас для этого нужно, чтобы призывник нарушил закон – статью 435 УК РБ. Когда закон изменится, заводить уголовное дело и официально признавать беларуса уклонистом не придется.
Отработка по распределению
Отрабатывать распределение не будут выпускники-бюджетники, а также целевики, которые добровольно поступили на военную службу по контракту в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси и прослужили не менее срока обязательной работы.
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В парламент поступил проекта закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства». Его опубликовала в своем Telegram-канале...
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