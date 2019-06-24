ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Орше задержан подозреваемый в тяжкий преступлениях криминальный авторитет

25.06.2019 11:06 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Орше по подозрению в тяжких преступлениях задержан криминальный авторитет по кличке «Кандыба».  

Как сообщает МВД Беларуси, 54-летний мужчина был не раз судим, в феврале 2019 года вышел на свободу. Ранее у задержанного был неформальный статус «смотрящего за Республикой Беларусь».  

В Орше задержан подозреваемый в тяжкий преступлениях криминальный авторитет
Фото: МВД Беларуси  

В марте подозреваемый ударил кулаком в лицо жителя Орши, а затем начал угрожать потерпевшему убийством, размахивая топором и ножом. В апреле фигурант изнасиловал работницу сельхозпредприятия.  

Сейчас мужчина проверяется на причастность к совершению иных преступлений. Отмечается, что гражданин входит в ближайшее окружение «вора в законе» Александра Кушнерова.  

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Орше по подозрению в тяжких преступлениях задержан криминальный авторитет по кличке «Кандыба».   Как сообщает МВД Беларуси, 54-летний мужчина...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Скорость»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика