|
В Орше задержан подозреваемый в тяжкий преступлениях криминальный авторитет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Орше по подозрению в тяжких преступлениях задержан криминальный авторитет по кличке «Кандыба».
Как
В марте подозреваемый ударил кулаком в лицо жителя Орши, а затем начал угрожать потерпевшему убийством, размахивая топором и ножом. В апреле фигурант изнасиловал работницу сельхозпредприятия.
Сейчас мужчина проверяется на причастность к совершению иных преступлений. Отмечается, что гражданин входит в ближайшее окружение «вора в законе» Александра Кушнерова.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Орше по подозрению в тяжких преступлениях задержан криминальный авторитет по кличке «Кандыба». Как сообщает МВД Беларуси, 54-летний мужчина...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)