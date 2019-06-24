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Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»

25.06.2019 10:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Василий Кириенко: «В последнее время больше наслаждаюсь своей работой»

Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»

Василий Кириенко, чемпион мира-2015 в гонке с раздельным стартом:
Довольно типично для индивидуальных гонок. Единственное, может быть, отличие от европейских трасс – это широкие проспекты, потому что таких дорог в Европе не существует. Сквозняк, пробивает ветром. Это довольно опасно для велосипедистов на велосипедах на индивидуальной гонке, когда аэродинамичные колеса – боковой ветер бьет, очень прилично меняет траекторию при езде.

Спортсменом можешь ты не быть, а корреспондентом быть обязан. Журналистка СТВ проехала весь маршрут велогонок

Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»

Люди в материале: Василий Кириенко
 
 
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Новости Беларуси. Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Василий...
 
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