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Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Василий Кириенко, чемпион мира-2015 в гонке с раздельным стартом:
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Василий Кириенко о велогонке II Европейских игр: «Отличие от европейских трасс – это широкие проспекты»
Новости Беларуси. Два комплекта медалей обретут своих обладателей в соревнованиях по шоссейным велогонкам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Василий...
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