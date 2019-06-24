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К параду в День Независимости: на аэродроме Мачулищи пройдёт репетиция авиации
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Увидеть новейшие образцы военной техники и вооружения вскоре можно будет в Минске. Их представят на параде в честь Дня Независимости.
К выступлению 3 июля готовятся военные летчики. Сегодня на аэродроме Мачулищи запланирована репетиция воздушного эшелона. Авиация будет открывать парад-2019.
Кстати, в этом году он пройдет вечером. Над Минском пролетят военные самолеты и вертолеты. Затем по проспекту Победителей пройдет механизированная и пешая колонны.
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Новости Беларуси. Увидеть новейшие образцы военной техники и вооружения вскоре можно будет в Минске. Их представят на параде в честь Дня Независимости, сообщили в...
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