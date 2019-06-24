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Более 250 образцов белорусской военной техники представят на выставке «Армия-2019» в Подмосковье
Источник материала: СТВ
В Подмосковной Кубинке начала работу военно-техническая выставка «Армия-2019». На форуме представлена и новейшая продукция белорусского военпрома. Всего 250 отечественных разработок.
Причем многие модели широкой публике представят впервые. Специалисты отмечают, что этот форум – хорошая площадка, чтобы не только показать новейшие образцы техники, но и встретиться с потенциальными партнерами для сотрудничества в сфере ВПК.
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В Подмосковной Кубинке начала работу военно-техническая выставка «Армия-2019». На форуме представлена и новейшая продукция белорусского военпрома. Всего 250...
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