Более 250 образцов белорусской военной техники представят на выставке «Армия-2019» в Подмосковье

Источник материала: СТВ

В Подмосковной Кубинке начала работу военно-техническая выставка «Армия-2019». На форуме представлена и новейшая продукция белорусского военпрома. Всего 250 отечественных разработок.

Причем многие модели широкой публике представят впервые. Специалисты отмечают, что этот форум – хорошая площадка, чтобы не только показать новейшие образцы техники, но и встретиться с потенциальными партнерами для сотрудничества в сфере ВПК.