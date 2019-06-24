В Браславском районе мужчина хотел набрать воды и упал в колодец

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 июня примерно в 12 часов дня в деревне Шведы Браславского района мужчина упал в питьевой колодец.

По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту инцидента спасатели обнаружили мужчину на глубине около 2,5 метров. Гражданин был по пояс в воде.



Фото: МЧС Беларуси

С использованием штурмовой лестницы, верёвки и пояса спасателя мужчина был поднят на поверхность.

Позже выяснилось, что гражданин наклонился, чтобы набрать воды, а затем поскользнулся на траве и упал в колодец.



Фото: МЧС Беларуси

Около недели назад в Житковичском районе слесарь провалился в коммуникационный колодец.