|
В Браславском районе мужчина хотел набрать воды и упал в колодец
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 июня примерно в 12 часов дня в деревне Шведы Браславского района мужчина упал в питьевой колодец.
По
С использованием штурмовой лестницы, верёвки и пояса спасателя мужчина был поднят на поверхность.
Позже выяснилось, что гражданин наклонился, чтобы набрать воды, а затем поскользнулся на траве и упал в колодец.
Около недели назад в Житковичском районе слесарь провалился в коммуникационный колодец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 24 июня примерно в 12 часов дня в деревне Шведы Браславского района мужчина упал в питьевой колодец. По сведениям МЧС Беларуси, прибывшие к месту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)