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Более 400 пилотов подали иск против Boeing из-за дефектов в 737 МАХ
Источник материала: СТВ
Более 400 пилотов подали иск против Boeing. Они обвиняют компанию в намеренном сокрытии информации о дефектах в системах управления самолетом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пилоты заявляют, что из-за приостановки полетов они понесли финансовые потери. Слушание по данному делу состоится в суде Чикаго в октябре.
Напомним, полеты лайнеров модели 737 МАХ приостановили во многих странах мира после авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии. Жертвами трагедий стали десятки человек.
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Более 400 пилотов подали иск против Boeing. Они обвиняют компанию в намеренном сокрытии информации о дефектах в системах управления самолетом, сообщили в программе...
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