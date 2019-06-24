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«Главный их талант – трудолюбие». 15 тысяч рублей перечислят столичной спортивной школе по художественной гимнастике им. Л.Г. Годиевой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские чемпионы II Европейских игр продолжают марафон добрых дел. Долгожданная победа наших гимнасток в групповых упражнениях принесла радость не только болельщикам, но и финансовую помощь, которая поможет будущим звездам большого спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В рамках проекта «Олимпийский путь» 15 тысяч рублей будут перечислены столичной детско-юношеской спортивной школе по художественной гимнастике имени Годиевой. Здесь занимаются около 200 юных спортсменов от 4 до 15 лет. В этой школе в свое время начинали звездный путь и нынешние чемпионки континентального первенства.
Эльвира Покормяхо, заслуженный тренер Беларуси по художественной гимнастике:
Конечно, держали кулачки. И родители, и дети, все воспитанники нашей школы были готовы, группа поддержки. Готовили плакаты, флаги.
Наталья Васюк, директор Минской городской СДЮШОР профсоюзов по гимнастике художественной имени Л.Г. Годиевой:
Подобную акцию Президентский спортивный клуб проводит уже в пятый раз. Чтобы стать участником, спортсмену необходимо одержать победу в олимпийском виде спорта, установить личный рекорд или повторить лучший результат в карьере.
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«Главный их талант – трудолюбие». 15 тысяч рублей перечислят столичной спортивной школе по художественной гимнастике им. Л.Г. Годиевой
Новости Беларуси. Белорусские чемпионы II Европейских игр продолжают марафон добрых дел. Долгожданная победа наших гимнасток в групповых упражнениях принесла...
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