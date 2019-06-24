«Главный их талант – трудолюбие». 15 тысяч рублей перечислят столичной спортивной школе по художественной гимнастике им. Л.Г. Годиевой

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские чемпионы II Европейских игр продолжают марафон добрых дел. Долгожданная победа наших гимнасток в групповых упражнениях принесла радость не только болельщикам, но и финансовую помощь, которая поможет будущим звездам большого спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





В рамках проекта «Олимпийский путь» 15 тысяч рублей будут перечислены столичной детско-юношеской спортивной школе по художественной гимнастике имени Годиевой. Здесь занимаются около 200 юных спортсменов от 4 до 15 лет. В этой школе в свое время начинали звездный путь и нынешние чемпионки континентального первенства.





Эльвира Покормяхо, заслуженный тренер Беларуси по художественной гимнастике:

Я их ращу с детства, знаю их как совсем маленьких и уже красивых девушек. Это мои труженицы, можно так сказать. Главный их талант – это трудолюбие.

Конечно, держали кулачки. И родители, и дети, все воспитанники нашей школы были готовы, группа поддержки. Готовили плакаты, флаги.





Наталья Васюк, директор Минской городской СДЮШОР профсоюзов по гимнастике художественной имени Л.Г. Годиевой:

Средства, конечно, всегда необходимы для приобретения спортивного инвентаря, участия в спортивных мероприятиях, проведения соревнований. И мы очень рады и благодарны, что в очередной раз мы получаем такую большую поддержку материальную от нашего и правительства, и спортивного клуба, и спорта. Спасибо большое!

Подобную акцию Президентский спортивный клуб проводит уже в пятый раз. Чтобы стать участником, спортсмену необходимо одержать победу в олимпийском виде спорта, установить личный рекорд или повторить лучший результат в карьере.

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