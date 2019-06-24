ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Главный их талант – трудолюбие». 15 тысяч рублей перечислят столичной спортивной школе по художественной гимнастике им. Л.Г. Годиевой

25.06.2019 09:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусские чемпионы II Европейских игр продолжают марафон добрых дел. Долгожданная победа наших гимнасток в групповых упражнениях принесла радость не только болельщикам, но и финансовую помощь, которая поможет будущим звездам большого спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Главный их талант – трудолюбие». 15 тысяч рублей перечислят столичной спортивной школе по художественной гимнастике им. Л.Г. Годиевой

В рамках проекта «Олимпийский путь» 15 тысяч рублей будут перечислены столичной детско-юношеской спортивной школе по художественной гимнастике имени Годиевой. Здесь занимаются около 200 юных спортсменов от 4 до 15 лет. В этой школе в свое время начинали звездный путь и нынешние чемпионки континентального первенства.

«Главный их талант – трудолюбие». 15 тысяч рублей перечислят столичной спортивной школе по художественной гимнастике им. Л.Г. Годиевой

Эльвира Покормяхо, заслуженный тренер Беларуси по художественной гимнастике:
Я их ращу с детства, знаю их как совсем маленьких и уже красивых девушек. Это мои труженицы, можно так сказать. Главный их талант – это трудолюбие.

Конечно, держали кулачки. И родители, и дети, все воспитанники нашей школы были готовы, группа поддержки. Готовили плакаты, флаги.

«Главный их талант – трудолюбие». 15 тысяч рублей перечислят столичной спортивной школе по художественной гимнастике им. Л.Г. Годиевой

Наталья Васюк, директор Минской городской СДЮШОР профсоюзов по гимнастике художественной имени Л.Г. Годиевой:
Средства, конечно, всегда необходимы для приобретения спортивного инвентаря, участия в спортивных мероприятиях, проведения соревнований. И мы очень рады и благодарны, что в очередной раз мы получаем такую большую поддержку материальную от нашего и правительства, и спортивного клуба, и спорта. Спасибо большое!

Подобную акцию Президентский спортивный клуб проводит уже в пятый раз. Чтобы стать участником, спортсмену необходимо одержать победу в олимпийском виде спорта, установить личный рекорд или повторить лучший результат в карьере.

Белорусские гимнастки в групповых упражнениях завоевали два золота II Европейских игр

«Главный их талант – трудолюбие». 15 тысяч рублей перечислят столичной спортивной школе по художественной гимнастике им. Л.Г. Годиевой

Люди в материале: Эльвира Покормяхо, Наталья Васюк
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Белорусские чемпионы II Европейских игр продолжают марафон добрых дел. Долгожданная победа наших гимнасток в групповых упражнениях принесла...
 
Новости дня
Новости разные
 
Правительство расширило перечень заготовителей для предоставления субсидий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика