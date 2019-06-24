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В Полоцке Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 июня примерно в пять вечера на нерегулируемом пешеходном переходе в Полоцке произошёл наезд на женщину.
Как
Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы.
По факту аварии ведётся проверка.
Летом 2019 года в Бресте пенсионерка попала под колёса Audi.
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Новости Беларуси. 24 июня примерно в пять вечера на нерегулируемом пешеходном переходе в Полоцке произошёл наезд на женщину. Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
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