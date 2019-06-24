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В Полоцке Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе

25.06.2019 09:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 июня примерно в пять вечера на нерегулируемом пешеходном переходе в Полоцке произошёл наезд на женщину.  

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 46-летний местный житель за рулём Volkswagen Polo ехал по улице Юбилейной. В какой-то момент на проезжую часть вышла 48-летняя женщина. Водитель остановить машину не сумел.  

Пострадавшая была доставлена в травматологическое отделение больницы.  

По факту аварии ведётся проверка.  

Летом 2019 года в Бресте пенсионерка попала под колёса Audi.  

Женщина шла по пешеходному переходу – подробнее здесь.  

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. 24 июня примерно в пять вечера на нерегулируемом пешеходном переходе в Полоцке произошёл наезд на женщину.   Как сообщает ГАИ УВД Витебского...
 
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