Билл Гейтс оценил свою «главную ошибку» на посту главы Microsoft в 400 миллиардов долларов

Источник материала: Ежедневник





В недавнем интервью венчурной компании Village Global сооснователь Microsoft Билл Гейтс рассказал, что считает самой большой ошибкой то, что достойная альтернатива iOS была разработана не в его компании.

По мнению Гейтса, самой большой ошибкой в должности руководителя было позволить Google создать Android. Упущенная возможность лишила Microsoft 400 млрд долларов, сылаясь на Business Insider пишет dev.by .

Он добавил, что помимо iOS в мире может существовать только одна мобильная платформа. С учетом компетенций компании, она должна была быть разработана не в Google, а в Microsoft.

«Победитель получает все. Если у вас в два раза меньше приложений или только 90 процентов приложений, вы полностью обречены», — заявил Гейтс.

Смартфоны на базе Windows не смогли завоевать значительную долю рынка и получить такую же популярность, как Android или iOS. Отчасти это объясняется проблемами с магазином приложений, а именно — удержанием приложений после разработки, пишет Business Insider. Мобильная платформа Microsoft была запущена в 2010 году, а с 2017-го было решено прекратить выпуск обновлений для её последней версии.

Несмотря на это, сейчас Microsoft занимает первое место в мире по рыночной капитализации — ее оценка составляет почти 1,05 трлн долларов.