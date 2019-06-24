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Обновленный дилерский центр Jaguar Land Rover открылся в Минске

25.06.2019 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Обновленный дилерский центр Jaguar Land Rover открылся в Минске
Фото из открытых источников

Шоу-рум двухэтажного дилерского центра, занимающий площадь 880 м2, позволяет одновременно разместить 11 новых автомобилей Jaguar и Land Rover, включая главные новинки компании – первый полностью электрический динамичный кроссовер Jaguar I-PACE и совершенно новый Range Rover Evoque. В отдельно стоящем здании, площадью 350м2, рядом с дилерским центром расположены сертифицированные автомобили с пробегом – шоу-рум вмещает сразу 12 автомобилей Jaguar и Land Rover, реализуемых по программе Approved. Посетителям «Атлант-М Британия» также доступны 2 зоны для отдыха.

Сервисная зона в 920 м2 оборудована десятью подъемниками, грузоподъемностью 4-4,5 тонны, двумя постами диалоговой приемки, двумя постами мойки, двумя пунктами диагностики, а также постами шиномонтажа, контроля качества, геометрии колес и линией инструментального контроля. Все эти зоны позволяют производить весь спектр сервисных услуг в соответствии с высшими стандартами качества компании. Клиенты могут лично проконтролировать процесс обслуживания или же воспользоваться специальным сервисом Video Capture, позволяющим следить за выполнением работ в удаленном режиме: видеозапись обслуживания автомобиля отправляется на электронную почту владельца, в результате чего он может лично убедиться в существовании выявленных неполадок и одобрить предложенные мастером работы.

В здании автоцентра расположен сертифицированный Jaguar Land Rover кузовной цех полного цикла, а также за счет расширенных возможностей всем клиентам будут предложены услуги детейлинга, которые позволяют обеспечить идеальный уход за автомобилем.

«Атлант-М Британия» в Минске – это единственный дилерский центр Jaguar Land Rover в Республике Беларусь, который авторизован для продажи автомобилей, разработанных специальным подразделением Special Vehicle Operations (SVO). Дилерский центр укомплектован всеми необходимыми материалами и инструментами для реализации эксклюзивных моделей и специальных версий автомобилей Jaguar и Land Rover, а его сотрудники прошли дополнительное обучение в Великобритании. Каждый посетитель центра получает возможность самостоятельно подобрать автомобиль в версии SV с помощью конфигуратора и лично ознакомиться с цветами кузова и вариантами отделки салона. Также в ближайшее время в дилерском центре будет доступна возможность тест-драйва автомобилей от подразделения SVO.

Jaguar Land Rover «Атлант-М Британия», как и другие новые дилерские центры компании, выполнен в формате ARCH, в рамках которого фасад здания оформлен в виде торжественных арок. Это позволяет безошибочно узнать дилерский центр Jaguar Land Rover, где все функциональные помещения выделены в единый «клиентский коридор».

Новый дилерский центр Jaguar Land Rover «Атлант-М Британия» располагается по адресу: г. Минск, ул. Лещинского, 4.

В ходе торжественного открытия гостям был представлен новый Range Rover Evoque – самый технологичный представитель семейства роскошных внедорожников Range Rover. Новый Evoque получил ряд революционных решений, среди которых первое в сегменте зеркало заднего вида ClearSight и функция «прозрачного» капота, а также широкий ряд технологий для движения по бездорожью и целый пакет передовых систем помощи водителю.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялось торжественное открытие обновленного дилерского центра Jaguar Land Rover «Атлант-М Британия». Новое здание оформлено по стандартам дизайн-концепции...
 
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