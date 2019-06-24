Следователи раскрыли схему нелегального заработка на металле

Источник материала: Аргументы и факты

Заготовитель продуктов и сырья Светлогорского райпо, чтобы повысить свою премию, придумала незаконный способ увеличить показатели работы по закупке металлолома.

Обвиняемая знала, что согласно законодательству ей запрещено закупать у населения промышленный металлолом. Несмотря на это, работница райпо организовала его закупку и последующую сдачу на переработку, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.

На основании собранных по делу доказательств действия заготовителя продуктов и сырья Светлогорского райпо квалифицированы следствием как дача взятки повторно и служебный подлог.