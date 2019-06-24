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Следователи раскрыли схему нелегального заработка на металле

25.06.2019 11:11 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Следователи раскрыли схему нелегального заработка на металле
Следственный комитет РБ

Заготовитель продуктов и сырья Светлогорского райпо, чтобы повысить свою премию, придумала незаконный способ увеличить показатели работы по закупке металлолома.

Обвиняемая знала, что согласно законодательству ей запрещено закупать у населения промышленный металлолом. Несмотря на это, работница райпо организовала его закупку и последующую сдачу на переработку, сообщили в телеграмм-канале Следственного комитета.

На основании собранных по делу доказательств действия заготовителя продуктов и сырья Светлогорского райпо квалифицированы следствием как дача взятки повторно и служебный подлог.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. 

Следователи раскрыли схему нелегального заработка на металле
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В Гомельской области завершено расследование дела о нелегальной закупке металлолома.
 
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