"Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, и мы не получили никаких заявлений от УЕФА и ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что акция солидарности, которая была предпринята грузинскими клубами за последнюю неделю, полностью поддерживается нами, — цитирует Муджири официальный сайт ГФФ.



