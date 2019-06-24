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Грузинская федерация футбола не станет применять санкции к игрокам, вышедшим на матчи в майках с надписью "Наша страна оккупирована Россией"

25.06.2019 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генеральный секретарь Грузинской федерации футбола Давид Муджири заявил, что к игрокам грузинских клубов, которые вышли на матчи в майках с надписью "Наша страна оккупирована Россией", не будут применены санкции.

"Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, и мы не получили никаких заявлений от УЕФА и ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что акция солидарности, которая была предпринята грузинскими клубами за последнюю неделю, полностью поддерживается нами, — цитирует Муджири официальный сайт ГФФ.

 
 
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Генеральный секретарь Грузинской федерации футбола Давид Муджири заявил, что к игрокам грузинских клубов, которые вышли на матчи в майках с надписью "Наша страна...
 
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