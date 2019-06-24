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Грузинская федерация футбола не станет применять санкции к игрокам, вышедшим на матчи в майках с надписью "Наша страна оккупирована Россией"
Источник материала: Партизан
Генеральный секретарь Грузинской федерации футбола Давид Муджири заявил, что к игрокам грузинских клубов, которые вышли на матчи в майках с надписью "Наша страна оккупирована Россией", не будут применены санкции.
"Сегодня ни одна из команд, участвующих в национальной лиге, не столкнется с санкциями, и мы не получили никаких заявлений от УЕФА и ФИФА. Я еще раз подтверждаю, что акция солидарности, которая была предпринята грузинскими клубами за последнюю неделю, полностью поддерживается нами, — цитирует Муджири официальный сайт ГФФ.
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Грузинская федерация футбола не станет применять санкции к игрокам, вышедшим на матчи в майках с надписью "Наша страна оккупирована Россией"
Генеральный секретарь Грузинской федерации футбола Давид Муджири заявил, что к игрокам грузинских клубов, которые вышли на матчи в майках с надписью "Наша страна...
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