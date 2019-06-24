К 2020 году белорусы должны возмещать 60% за проезд в поездах. Сколько сейчас недоплачивают пассажиры

Сколько белорусы сейчас возмещают за проезд в поездах?





В 2018 году белорусы возмещали 43% затрат на проезд в пассажирских поездах. Это данные в целом по внутриреспубликанским и международным перевозкам, сообщили в МАРТ.





При этом в целом по внутриреспубликанским перевозкам население возмещает 18%. В том числе за проезд в поездах городских линий — 21%, а в поездах региональных линий экономкласса — 16%.





В марте прошлого года в БелЖД рассказывали, что доходы от перевозок на региональных линиях экономкласса покрывают расходы примерно только на 15%. В МАРТ тогда уточняли, что услуги пассажирских перевозок внутри страны для Белорусской железной дороги в целом убыточные, а пассажиры возмещают затраты не более чем на 20%.





Тарифы подняли. Почему тогда уровень возмещения почти не изменился?





Напомним, в Беларуси с 1 апреля прошлого года выросли тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования — на региональных линиях бизнес-класса и межрегиональных линиях. Стоимость проезда увеличилась на 24% и 32% соответственно. С 20 марта прошлого года в Беларуси также подняли стоимость проезда на городских линиях и региональных линиях экономкласса. «На сегодняшний день уровень возмещения населением затрат на оказание внутриреспубликанских пассажирских перевозок железнодорожным транспортом не превышает 20%. Бюджетное субсидирование на эти услуги не осуществляется. Таким образом, решение о пересмотре тарифов принято в целях поэтапного повышения уровня окупаемости перевозок пассажиров железнодорожным транспортом», — поясняли в МАРТ.





Профсоюзы высказывали обеспокоены ценами на железнодорожные перевозки из-за того, что они выросли на треть. В первую очередь — из-за социально уязвимых категорий.





Но получается, что даже с учетом прошлогоднего повышения тарифов на пассажирские перевозки уровень возмещения затрат вырос примерно на 1% — с 20 до 21%.





В БелЖД пояснили, почему повышение в 2018 году тарифов на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пределах республики не позволило существенно повысить уровень возмещения доходами расходов от этих перевозок. Это связано с ростом цен на топливно-энергетические, материальные и другие ресурсы, ремонт пассажирских вагонов на заводах республики, отдельные материалы и запасные части для подвижного состава, электрификацией железнодорожных путей, отмечают в БелЖД.





К примеру, в 2018 году БелЖД закупила 20 пассажирских вагонов. В этом и следующем годах намерены приобрести еще 61 пассажирский вагон и 6 дизель-поезд. «Стоимость одного дизель-поезда несопоставима со стоимостью приобретения автотранспорта и исчисляется десятками миллионов рублей», — отмечают в МАРТ.





Для примера: на электрификацию и модернизацию участков и устройств в районе Гомеля , Жлобина, Калинковичей в прошлом году потратили больше 40 миллионов рублей.





«Кроме того, несмотря на обновление подвижного состава степень износа находящегося в эксплуатации подвижного состава довольно высока и ежегодные затраты на ремонт достигают 40−50 миллиона рублей», — отмечают в ведомстве.





Почему пассажиры возмещают только 16% за билеты в поездах экономкласса?





За проезд в поездах региональных линий экономкласса белорусы в прошлом году возмещали 16% затрат. Это средний показатель. К примеру, в дизель-поездах и электричках отличаются уровень затрат и возмещения.





На поезда региональных линий экономкласса приходится почти половина от всех пассажирских перевозок, и тарифы на эти перевозчики одни из самых низких. При этом на дачный сезон БелЖД вводит для пенсионеров 50-процентную скидку на проезд.





«Сложившийся уровень возмещения затрат на организацию проезда в поездах региональных линий экономкласс обусловлен структурой расходов и доходов от указанных перевозок», — поясняют в Белжд.





К примеру, билет на электричку из Минска в Молодечно сейчас стоит 1,64 рубля. Если предположить, что эта сумма составляет 16% возмещения стоимости проезда, то получится, что билет по полной цене обойдется в 10,25 рубля. Для сравнения: на маршрутке Молодечно из Минска можно добраться за 4,5 рубля.









Будут ли в этом году повышать тарифы на пассажирские перевозки?





В БелЖД отметили, что тарифы на пассажирские перевозки в пределах страны устанавливает МАРТ. В ведомстве сообщили, что вопрос о повышении тарифов на поездки в поездах внутри страны сейчас не рассматривается.





При этом МАРТ заказал научно-исследовательскую работу в БелГУТ. Специалисты ведомства и сотрудники университета будут разрабатывать критерии, сроки, на основании которых необходимо пересматривать тарифы на железнодорожные пассажирские перевозки. При этом будут учитывать не только затраты, но и уровень доходов населения.





В прошлом году похожую научно-исследовательскую работу делали по грузовым перевозкам. «Подготовлен проект нормативного акта по повышению тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, который проходит установленные процедуры принятия», — уточнили в МАРТ.





Билеты на международные поезда рентабельны?





В БелЖД поясняют, что перевозки пассажиров в международном сообщении являются рентабельными. А на вопрос, планируется ли повышение тарифов на международные поезда, отмечают:



