ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Трамп намерен встретиться с Путиным. Что будут обсуждать?

25.06.2019 10:18 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Соединенные Штаты ожидают, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудят на полях саммита G20 в Осаке Иран, Украину, Сирию, Ближний Восток, вопросы контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений.

Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов представитель американской администрации высокого ранга, пишет ТАСС.

«Президент [Трамп] ожидает встречи с президентом Путиным на G20», — сказал он. «Ожидается, что это будет разговор, который будет сосредоточен в первую очередь на вопросах региональной безопасности, в том числе Иране, Украине, Сирии, Ближнем Востоке, они также затронут тему контроля над вооружениями и улучшения двусторонних отношений. Официальной повестки нет, но это те темы, обсуждение которых ожидается», — подчеркнул представитель вашингтонской администрации.

Он уточнил, что полноформатного российско-американского саммита не ожидается. «Это обычное мероприятие, которое происходит в таких случаях, это не официальный саммит», — сказал ведущий брифинга.

При этом он не исключил, что одной из тем обсуждения может также стать ситуация в Венесуэле. «Официальной повестки встречи с президентом Путиным нет, но Венесуэла вполне может быть одной из тем обсуждения», — отметил он, отвечая на соответствующий вопрос. Ведущий брифинга отказался называть конкретные даты встречи двух лидеров. «По России тот же самый ответ. Мы все еще работаем над заключительными деталями графика президента [США], поэтому не обнародуем никакие даты», — подчеркнул представитель администрации.


Представитель администрации США также заявил, что Трамп на ожидающейся встрече с Путиным не скажет ничего нового по теме иностранного вмешательства в американские избирательные процессы.

«Что касается сигнала Путину, то, мне кажется, сигнал президента, касающийся [недопустимости] вмешательства в выборы, хорошо известен. И он его повторит», — сказал ведущий брифинга. Ему был задан вопрос, собирается ли Трамп направлять Путину в Осаке какой-то «конкретный сигнал» насчет недопустимости иностранного вмешательства в ход американских выборов.

Саммит лидеров «двадцатки» пройдет в Осаке (Япония) с 28 по 29 июня. Токио впервые будет председательствовать в G20.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Соединенные Штаты ожидают, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп обсудят на полях саммита G20 в Осаке Иран, Украину, Сирию, Ближний...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти 167 км/ч! Установлен новый рекорд скорости на тракторе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика