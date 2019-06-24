ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Контрабандисты переключаются с сигарет на фреон: в Европе он стоит в 6-8 раз дороже

25.06.2019 10:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

С начала июня сотрудники литовской таможни зафиксировали 11 случаев незаконных попыток ввоза фреона из Беларуси или России. В общей сложности было задержано около 1200 баллонов на сумму около 50 000 евро. Чиновники называют это сезонной контрабандой, которая набирает обороты каждый год с приходом лета.



Зачастую незадекларированные газовые баллоны (обычно 1-2) пытаются доставить водители-дальнобойщики. Типичным примером таких попыток в прошлую пятницу было задержание двух нелегальных «фреонщиков» в ПП «Медининкай». Белорусские граждане следовали на Volvo и не задекларировали газовый баллон массой 11,3 кг. Аналогичные попытки были предприняты 13 июня. Баллоны с фреоном (две единицы) ввозились без оформления также дальнобойщиком из Беларуси.

Самое серьезное нарушение за две недели лета было обнаружено на Вильнюсской грузовой станции, где таможенники задержали 1150 заполненных фреоном баллонов, стоимость которых составляет 49.207 евро, рассказали в Таможенном управлении Литвы, пишет abw.by


Нелегальный фреон впоследствии продается на теневом рынке: контейнеры, прибывшие из Беларуси или России в Евросоюз, уже стоят в 6, а то и в 8 раз дороже.

В литовской таможне отметили, что перевозчики фреона не брезгуют одновременно и мелкой контрабандой сигарет. Так, 6 июня у водителя грузовика Volvo была обнаружена не только газовая емкость, но и 200 единиц белорусских сигарет.

Правонарушителей привлекают к административной ответственности. Им грозит предупреждение или штраф в размере от 40 до 3000 евро.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала июня сотрудники литовской таможни зафиксировали 11 случаев незаконных попыток ввоза фреона из Беларуси или России. В общей сложности было задержано около...
 
Новости дня
Новости разные
 
Алёна Апина: «В Испании все мужчины — Бандерасы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика