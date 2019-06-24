Контрабандисты переключаются с сигарет на фреон: в Европе он стоит в 6-8 раз дороже









Зачастую незадекларированные газовые баллоны (обычно 1-2) пытаются доставить водители-дальнобойщики. Типичным примером таких попыток в прошлую пятницу было задержание двух нелегальных «фреонщиков» в ПП «Медининкай». Белорусские граждане следовали на Volvo и не задекларировали газовый баллон массой 11,3 кг. Аналогичные попытки были предприняты 13 июня. Баллоны с фреоном (две единицы) ввозились без оформления также дальнобойщиком из Беларуси.





abw.by Самое серьезное нарушение за две недели лета было обнаружено на Вильнюсской грузовой станции, где таможенники задержали 1150 заполненных фреоном баллонов, стоимость которых составляет 49.207 евро, рассказали в Таможенном управлении Литвы, пишет









Нелегальный фреон впоследствии продается на теневом рынке: контейнеры, прибывшие из Беларуси или России в Евросоюз, уже стоят в 6, а то и в 8 раз дороже.





В литовской таможне отметили, что перевозчики фреона не брезгуют одновременно и мелкой контрабандой сигарет. Так, 6 июня у водителя грузовика Volvo была обнаружена не только газовая емкость, но и 200 единиц белорусских сигарет.





Правонарушителей привлекают к административной ответственности. Им грозит предупреждение или штраф в размере от 40 до 3000 евро.