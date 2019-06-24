Друг Путина отремонтирует часть трассы М1 «Беларусь» за 500 млн долларов

Аркадий Ротенберг является председателем правления Федерации хоккея России. Фото: twitter.com/russiahockey





Трасса М1 «Беларусь» — автомобильная дорога федерального значения, соединяющая Москву с Беларусью (на Минск и Брест). Она является частью европейского маршрута E30 и азиатского AH6. В пределах России проходит по территории Московской и Смоленской областей.





Контракт, который выиграл «Мостотрест», предполагает реконструкцию участка на 33−84-м км в Московской области. Компания Ротенберга предложила выполнить работы за 30,82 млрд российских рублей, начальная стоимость контракта составила почти 30,98 млрд рублей. Таким образом, подрядчик согласился выполнить контракт на 0,5% дешевле изначальной суммы заявки. Контракт предусматривает не только реконструкцию участка дороги, но и его последующую эксплуатацию на платной основе.





Заявка «Мостотреста» была не единственной. Еще одну заявку стоимостью 27,88 млрд российских рублей разместила другая компания, название которой на сайте госзакупок не раскрыто. Итоговая оценка по критерию «квалификация участника конкурса» у «Мостотреста» оказалась выше, следует из материалов госзакупок, с которыми ознакомился РБК.









Предыдущая реконструкция данного участка дороги М1 завершилась в 2011 году.





В рейтинге «Форбс» «200 богатейших бизнесменов России 2019» Аркадий Ротенберг занимает 41-е место. Его состояние оценивается в 2,6 млрд долларов. Ротенберг имеет доли в следующих компаниях: «Стройгазмонтаж» (100%), «Мостотрест» (94,2%), «Минудобрения» (80%), TPS Avia (35%), контролирующая международный аэропорт Шереметьево, СМП Банк (50%).





В 2018 году «Форбс» отвел бизнесмену 3-е место в рейтинге «Короли госзаказа» (сумма подрядов — 88 млрд российских рублей). «Стройгазмонтаж» был единственным генподрядчиком строительства Крымского моста.





В марте 2014 года США наложили на Аркадия Ротенберга и его брата Бориса санкции как на людей из близкого окружения президента РФ Владимира Путина.

