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30 тонн белорусского мороженого не пропустили в Россию

25.06.2019 09:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

22 июня в пункте пропуска "Красная Горка" в Смоленской области инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз двух партий мороженого Минского хладокомбината №2, информирует milknet.ru.

Общий вес двух партий груза составил 29,96 тонны. Мороженое везли в Москву и Смоленскую область, передает "Еврорадио".

Российские инспекторы обнаружили, что электронные ветеринарные сертификаты на продукцию были заполнены с нарушениями и не содержали все необходимые сведения. В частности, в одном из сертификатов номер машины и номер международной товарно-транспортной накладной CMR не соответствовали фактическим сведениям, а во втором — номер машины и вообще не был указан.

Такие нарушения, по мнению инспекторов Россельхознадзора, могут свидетельствовать о недостаточном уровне контроля при отправке груза. Поэтому обе партии мороженого были возвращены отправителю.

 
 
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22 июня в пункте пропуска "Красная Горка" в Смоленской области инспекторы Россельхознадзора запретили ввоз двух партий мороженого Минского хладокомбината №2,...
 
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