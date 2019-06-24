30 тонн белорусского мороженого не пропустили в Россию

"Еврорадио" . Общий вес двух партий груза составил 29,96 тонны. Мороженое везли в Москву и Смоленскую область, передает





Российские инспекторы обнаружили, что электронные ветеринарные сертификаты на продукцию были заполнены с нарушениями и не содержали все необходимые сведения. В частности, в одном из сертификатов номер машины и номер международной товарно-транспортной накладной CMR не соответствовали фактическим сведениям, а во втором — номер машины и вообще не был указан.





Такие нарушения, по мнению инспекторов Россельхознадзора, могут свидетельствовать о недостаточном уровне контроля при отправке груза. Поэтому обе партии мороженого были возвращены отправителю.