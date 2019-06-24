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Эксперты: Военный парад в Минске может создать политические проблемы

25.06.2019 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Военный парад 3 июля создаст политические проблемы для официального Минска, несмотря на все усилия превратить мероприятие в демонстрацию нейтралитета Беларуси.



Стало известно, что парадные расчеты Западного военного округа армии России прибыли в Минск для участия в параде 3 июля. Пеший расчет представлен личным составом Кантемировской танковой дивизии 1-й танковой армии, которая входит в беларуско-российскую региональную группировку войск. В составе механизированной колонны от Российской Федерации пройдут в том числе и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», пишет Belarus in focus.

В этом году военный парад будет посвящен 75-летию освобождения Беларуси от гитлеровцев. Насколько известно, для участия в мероприятии приглашены представители армий стран-союзниц по антигитлеровской коалиции, в том числе армии КНР и Польши, а также стран СНГ. С учетом российской составляющей, участие в параде военнослужащих  европейских стран и США представляется крайне маловероятным. Кроме того, можно ожидать уже традиционных дипломатических демаршей со стороны западных стран в форме игнорирования посещения мероприятия в официальном качестве.


Стоит обратить внимание, что в этом году сменился состав российских участников военного парада – десантников из Пскова, которые традиционно представляли Россию на мероприятии, заменили танкисты из Подмосковья. Это связано с тем, что псковское соединение российских ВДВ принимало участие в агрессии против Украины. Таким образом, беларуская сторона попыталась смягчить ситуацию с российским представительством на параде.

Однако вместо двусмысленного участия псковских десантников по Минску проедут ОРТК «Искандер», которые на Западе рассматривают как важную составляющую российской военной угрозы в отношении европейских стран. Кроме того, именно ракеты, применяемые с ОТРК «Искандер» стали причиной/предлогом выхода США из одного из основных документов в области контроля над вооружениями – Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности  1987 года. Таким образом, разрешив одну символическую проблему, беларуские власти создали другую. Более того, сам факт появления «Искандеров» на улицах беларуской столицы станет аргументом для тех на Западе, кто считает Беларусь критически зависимой от России в вопросах безопасности. При том, что Минск хотел бы доказать обратное.


 
Теги: Минск
 
 
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Военный парад 3 июля создаст политические проблемы для официального Минска, несмотря на все усилия превратить мероприятие в демонстрацию нейтралитета Беларуси.
 
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