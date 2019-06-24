Большинство белорусов по-прежнему одобряют смертную казнь









Правозащитные организации «Правовая инициатива», «Белорусский дом прав человека им. Б. Звозского», «Правозащитники против пыток» провели исследование «Измерение уровня толерантности белорусов к государственному насилию». Исследование базировалось на опросе, проведенном компанией «Сатио». Чтобы оценить, насколько белорусы толерантны к государственному насилию, было опрошено 902 человека, в возрасте 18–55 лет, проживающих в городах с населением более 50 тысяч человек. Опрос был проведен в конце марта – начале апреля 2019 года.





Куда идти?





Белорусов, в частности, спросили, куда бы они обратились в случае столкновения с насилием со стороны сотрудников правоохранительных органов.





Среди тех, кто не сталкивался с государственным насилием, 54% обратились бы в прокуратуру, 12% - в правозащитные организации, 10% - к знакомому юристу, 9% - в суд, а еще 4% затруднились ответить. При этом варианты ответа «не стал бы обращаться никуда», пошли за помощью «к влиятельным знакомым, друзьям, родственникам» и «в милицию» выбрали по 3% респондентов.





А вот у тех, кто лично сталкивался с государственным насилием, доверие к госинститутам оказалось подорвано. Из них в прокуратуру обратились бы 37% опрошенных, а не стали бы обращаться никуда 13% респондентов. 10% пошли бы к знакомому юристу, 9% - в правозащитные организации и еще 9% - к влиятельным знакомым, друзьям, родственникам. Затруднились ответить 8%, а в суд написали бы заявление лишь 5% участников опроса. Пожаловались бы на произошедшее в милицию лишь 2% опрошенных.





Как отмечается в исследовании, большее доверие к государственным институтам защиты прав имеют респонденты, которые не сталкивались с насилием со стороны государства. При этом опыт пережитого насилия значительно снижает готовность человека обращаться куда-либо. Это может объясняться феноменом «выученной беспомощности» — состояния, в котором человек не пытается повлиять на ситуацию, даже когда может это сделать.





Если респондент стал очевидцем гос. насилия, он с большей вероятностью обратился бы в правозащитные организации.





В обоих случаях резко падает доверие к прокуратуре как государственному гаранту соблюдения прав человека





Когда белорусы оправдывают насилие?





Белорусы готовы оправдывать государственное насилие, если оно помогает предотвратить угрозу жизням других людей: терроризм, убийства, и т.п.





В частности, 33% белорусов считают, что насилие со стороны сотрудников госорганов допустимо в случае угрозы человеческой жизни. 31% респондентов затруднились ответить на данный вопрос, а еще 13% сказали, что насилие допустимо в случае борьбы с терроризмом. 12% убеждены, что насилие может применяться в отношении особо опасных преступников, 8% - в случаях угрозы здоровью и лишь 6% полагает, что насилие со стороны представителей госорганов не должно применяться никогда.





Как белорусы относятся к смертной казни?





В ходе исследования правозащитники решили узнать мнение белорусов по поводу смертной казни. Выяснилось, что высшую меру наказания полностью одобряет - 31%, а скорее одобряет - 40% опрошенных.





Скорее не одобряет смертную казнь 19% респондентов, полностью не одобряет - 8%, нет мнения по данному вопросу у 3%.





Авторы исследования отметили, что уровень неодобрения данного наказания растет с ростом образования. Чем выше уровень образования, тем менее толерантны респонденты к смертной казни.





Кроме того, больше всего не одобряют смертную казнь самые необеспеченные люди (с уровнем дохода до 250 белорусских рублей) и у наиболее обеспеченные (с уровнем дохода 1000 рублей и выше).





Наиболее положительно смертная казнь воспринимается респондентами с уровнем дохода 751-1000 белорусских рублей.





Другие результаты и выводы





Как отмечается в исследовании, белорусы понимают государственное насилие как чрезмерное наказание за совершаемые действия, противоречащие закону.





В целом, если респондент воспринимает действия госорганов как насилие, он редко считает их допустимыми. Исключение составляют случаи, когда существует угроза жизням других людей, высока опасность преступления или преступника, сам преступник открыто нарушает установленные правила.





Угроза теракта – единственный случай, при котором более половины респондентов не расценивают действия госорганов как насилие и считают эти действия допустимыми.





Чем выше оцениваемая опасность преступления или преступника, тем чаще наказание не воспринимается как насилие и считается допустимым. Если опасность преступления низкая, резко падает одобрение насильственных действий, даже если мера наказания мягкая.





Люди считают недопустимыми действия госорганов при высокой опасности преступления только если пытки чрезмерны. Белорусы чаще склонны оправдывать насилие, если оно является ответным (преступник начал первым).





Четверть респондентов допускает наказание со стороны госорганов за умышленное несоблюдение правил даже при низкой опасности преступления/ преступника.





При наличии вины и сопротивлении наказание за несоблюдение правил не считывается людьми как насилие и допускается каждым четвертым респондентом.





Индекс толерантности к насилию достаточно низкий среди респондентов и редко достигает крайних значений:





- 10% выборки отличается крайним неприятием насилия.





- 50% респондентов имеют индекс толерантности ниже 20,1 балла (при максимуме в 86 баллов).





- Толерантность к насилию увеличивается, если человек не становился жертвой преступления и не подвергался насилию со стороны госорганов.





- Толерантность к насилию незначительно снижается с ростом уровня образования и при доходе в 1000 рублей и выше.