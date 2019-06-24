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Иран перенес войну в Саудовскую Аравию

25.06.2019 09:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В минувшее воскресенье йеменские хуситы с помощью беспилотника Qasef-2K нанесли удар по многострадальному саудовскому аэропорту Абха, расположенному на юго-западе королевства, в провинции Асир.

Иран перенес войну в Саудовскую Аравию
Многострадальному - поскольку это уже третий удар за месяц. 14 июня в результате ракетного удара по этому аэропорту было ранено 26 человек. 18 июня Абху атаковали несколько дронов, но ПВО саудитов оказалось на высоте и все цели были сбиты. И вот теперь одному беспилотнику хуситов удалось прорваться до парковки в гражданской зоне.

Представители повстанцев утверждают, что атакам подвергаются расположенные на территории аэропорта военные объекты. Но тут уж - перефразируя крылатое выражение одного из российских политиков - «целили в одно место, а попали как всегда». Среди пострадавших - исключительно штатские граждане Саудовской Аравии, Египта, Индии и Бангладеш, три женщины и двое детей…

Впрочем, кто там куда целил - вопрос второстепенный. Главное в том, что хуситам удалось перенести военные действия на территорию противника, в приграничные провинции королевства - те же Ассир и Наджаран, что открывает перед йеменскими повстанцами принципиально новые военно-политические возможности.

Еще в конце минувшего года, когда готовилось подписание перемирия в Стокгольме между хуситами, с одной стороны, и правительственными силами, за спиной которых стояли саудиты, и ОАЭ, создавалось впечатление, что хуситы потерпели стратегическое поражение и о движении «Ансар Аллах» можно будет вскоре забыть.


Многие наблюдатели говорили о том, что они будут вытеснены на нищий север Йемена, где потихоньку превратятся в маргиналов и будут скромно жить на доходы от криминального и околокриминального бизнеса, вроде нелегальной торговли оружием. Да и то не слишком масштабной, поскольку, согласно условиям перемирия, «проправительственным» силам, а точнее, - южнойеменским элитам, держащимся на иностранных штыках, отходили крупнейшие порты - Ходейда, Салиф и Рас-Иса. Ну и - нефтеносные поля Йемена, пусть и не изобильные, но дающие постоянный доход.

Но подобный сценарий совершенно не устраивал Тегеран, поскольку означал для него утрату великолепной возможности создавать массу проблем своему основному геополитическому конкуренту - Саудовской Аравии. На Аравийском полуострове «Ансар Аллах» для Ирана был столь же важен, как Хизбалла в других районах Ближнего Востока.

И к хуситам пошел поток материальной и финансовой помощи, причем в полном соответствии с положением 154-й статьи Конституции Исламской Республики Иран, в частности: «Исламская  Республика Иран, воздерживаясь от всякого вмешательства во внутренние дела других стран, поддерживает справедливую борьбу угнетенных против угнетателей во всем мире».

Это позволил хуситам сначала удержаться, ну а затем, опираясь на ненависть йеменцев к оккупантам - Саудовской Аравии, ОАЭ и прочим -  осуществить перенос войны на территорию саудитов. Память о погибших в результате интервенции, о том, как самолеты иностранной коалиции безнаказанно бомбили школы, больницы, сметали жилые кварталы вместе с мирным населением - оказалась не менее эффективной, чем помощь топливом, деньгами, оружием и советниками из Ирана.

И этот выход хуситов на новый оперативный простор вдохнул в движение новую жизнь. Не только резко повысив их значение в местных раскладах, но и позволив Ирану активно использовать возможности своих новых, теперь уже вполне полноценных, прокси для игры на более высоком уровне.

С мая нынешнего года хуситы с помощью БПЛА и ракет активно и масштабно атакуют важные объекты саудовской инфраструктуры. А 14 мая произошло событие принципиального характера - нанесение ими удара по нефтепроводу «жемчужины Саудовского королевства» - компании Aramco и нефтяным станциям в глубине территории страны.

Месть и действия в интересах Тегерана сплелись в единое целое. Хуситы стали «Хизбаллой Аравийского полуострова», Иран получил возможность ассиметричного ответного удара по региональным союзникам США и интересам Вашингтона в этом регионе. Ну а извечный противник Исламской республики - Саудовская Аравия - серьезную угрозу своей безопасности.


 
 
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В минувшее воскресенье йеменские хуситы с помощью беспилотника Qasef-2K нанесли удар по многострадальному саудовскому аэропорту Абха, расположенному на юго-западе...
 
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