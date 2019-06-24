Китай отказывается покупать загрязненную хлоридами нефть из России

Reuters , знакомые с положением дел, во вторник, 25 июня. Китай отказывается покупать российскую нефть, загрязненную из-за попадания хлоридов в нефтепровод "Дружба". Китайские таможенные органы запрещают покупателям приобретать нефть, если содержание хлоридов превышает российский стандарт, утверждают пять собеседников агентства, знакомые с положением дел, во вторник, 25 июня.





В некоторых партиях этот показатель был в 10 - 20 раз выше допустимого, пишет агентство. В результате крупнейший в мире нефтетрейдер, швейцарско-нидерландская компания Vitol, был вынужден отправить танкеры обратно в Европу и Юго-Восточную Азию. Аналогичным образом поступил и международный трейдер Glencore. По информации Reuters, свыше одного миллиона тонн нефти общей стоимостью 500 млн долларов до сих пор не нашли покупателей.





Китайские власти и нефтетрейдеры отказались комментировать ситуацию, а российские власти не ответили на запрос, подчеркивает агентство.







