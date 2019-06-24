﻿ «Квартирное» мошенничество в Бобруйске: жилье пропавшего мужчины пытались продать. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Квартирное» мошенничество в Бобруйске: жилье пропавшего мужчины пытались продать

25.06.2019 11:37 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске пропал без вести мужчина. Следователи, работая над делом, узнали, что его квартиру в 2014 году пытался незаконно продать 41-летний мужчина.

По данным следствия, группа лиц владела информацией о том, что в одной из квартир Бобруйска долгое время никто не проживает. Они предоставили обвиняемому паспорт гражданина РФ с его вклеенной фотографией и поддельную доверенность от имени без вести пропавшего мужчины.

Согласно данному «документу», хозяин якобы уполномочивает обвиняемого продать квартиру любому лицу. За вознаграждение в сумме 1 тыс. долларов США мужчина должен был собрать пакет необходимых документов и продать квартиру (ее оценочная стоимость — 40 тыс. рублей). Однако в риэлторской конторе, куда он обратился за помощью, ему пояснили, что без личного присутствия собственника ее продать нельзя, так как хозяин все еще зарегистрирован в квартире.

«Продавец» задержан, он под стражей, скоро предстанет перед судом.

В отношении остальных участников преступления расследование продолжается.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Продавец» задержан, он под стражей, скоро предстанет перед судом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Криминальный авторитет "Кандыба" задержан в Орше
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика