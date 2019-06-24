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«Квартирное» мошенничество в Бобруйске: жилье пропавшего мужчины пытались продать
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске пропал без вести мужчина.
По данным следствия, группа лиц владела информацией о том, что в одной из квартир Бобруйска долгое время никто не проживает. Они предоставили обвиняемому паспорт гражданина РФ с его вклеенной фотографией и поддельную доверенность от имени без вести пропавшего мужчины.
Согласно данному «документу», хозяин якобы уполномочивает обвиняемого продать квартиру любому лицу. За вознаграждение в сумме 1 тыс. долларов США мужчина должен был собрать пакет необходимых документов и продать квартиру (ее оценочная стоимость — 40 тыс. рублей). Однако в риэлторской конторе, куда он обратился за помощью, ему пояснили, что без личного присутствия собственника ее продать нельзя, так как хозяин все еще зарегистрирован в квартире.
«Продавец» задержан, он под стражей, скоро предстанет перед судом.
В отношении остальных участников преступления расследование продолжается.
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«Продавец» задержан, он под стражей, скоро предстанет перед судом.
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