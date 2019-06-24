Источник материала: Пинский Вестник

Республиканское предприятие почтовой связи также в центре спортивных событий. В день, когда в Минске открывались II Европейские игры, в Пинске началась XIX спартакиада РУП «Белпочта».







Причем это уже очередное подобное соревнование в нашем городе и второе, состоявшееся на спорткомплексе «Волна» Полесского госуниверситета. Можно сказать, что в Пинске чаще всего давали старт ежегодным почтовым смотрам спортивных достижений.

Обращаясь к коллегам на торжественной церемонии открытия спартакиады, генеральный директор РУП «Белпочта» Владимир Матусевич напомнил, что спорт учит быть активным, помогает находиться на максимуме своих возможностей, а устремленность к успеху - лучшая мотивация для продуктивной работы. Разделяя общее приподнятое настроение, гостей приветствовали управляющий делами горисполкома Игорь Берестень и заместитель председателя райисполкома Дмитрий Полховский.







Финальный этап спартакиады проводится среди команд областных филиалов и отраслевых подразделений «Белпочты» по семи спортивным дисциплинам. Вне зачета, но обязательным видом программы является творческий номер - презентация команды.

Пинская почта в составе сборной Брестчины была представлен участниками женского волейбольного турнира - это начальник почтового отделения связи № 1 Юлия Хмарик, начальник передвижного отделения связи Светлана Пась и заместитель начальника узла почтового связи Виктория Шульга, а также в гиревом спорте электромехаником почтового оборудования Александром Литвинчук.







По итогам трех дней соревнований победила команда Гомельского филиала РУП «Белпочта». Спортивный актив почты Брестской области на четвертом месте. Лучше всего нашей сборной удались выступления в женском волейболе - здесь у нас победа.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

Фото автора