Зажигательные музыкальные ритмы, интерактивные площадки и мотошоу. В Клецке пройдет большой областной праздник, приуроченный ко Дню молодежи

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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29 июня Клецк станет центром притяжения всех активных и ярких молодых людей центрального региона. Здесь в 16.00 состоится большой областной праздник, приуроченный ко Дню молодежи.





На открытых площадках соберутся представители молодого поколения: любители стритбола сразятся за призовые места в турнире «STREETBASKET KLETSK-2019», жители и гости города насладятся выступлением кавер-бэнда «SUN ROAD – 21», самые маленькие участники праздники найдут занятия по интересам в детском городке, а ребята чуть постарше прокатятся с ветерком на аттракционах.

На спортивной площадке городского парка в 18.00 стартуют открытые соревнования по силовому экстриму «STRONGMAN 2019». Непосредственными участниками турнира станут и сами зрители: эффектная шоу-программа рассчитана на интерактив.

О правилах безопасности с детьми и взрослыми побеседуют сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям.

Ярких красок в праздник добавит диджей-фэст «Night hits», а после полуночи под звуки современной музыки можно будет отдохнуть на дискотеке «Энергия молодости».

Сделать отличные фотографии с праздника можно будет на тематических фотозонах, а поделиться ими с друзьями во всех соцсетях предлагается под хештегом #minskregion.

ПРОГРАММА

проведения областного праздника

«#minskregion ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ – 2019»

Время Мероприятие Место проведения 16.00-21.00 Работа интерактивных площадок, фото-зон регионов области пл. Маяковского 16.00-16.10 Церемония торжественного открытия праздника «#minskregion ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ – 2019» пл. Маяковского, главная сценическая площадка 16.00-19.00 открытый турнир по стритболу «STREETBASKET KLETSK 2019» спортивная площадка городского парка 16.10-18.00 Мото-шоу пл. Маяковского, площадка «Парковка РИК и дорога» 18.00-21.00 Открытый турнир по силовому экстриму «STRONGMAN 2019» (с элементами шоу-программы со зрителями) пл. Маяковского, площадка «Парковка райпо и дорога» 21.00-22.30 Выступление кавер-бэнда «SUN ROAD – 21» пл. Маяковского, главная сценическая площадка 23.00– 00.30 Ди-Джей фэст «Night hits» пл. Маяковского, главная сценическая площадка 00.30-02.00 Молодежная дискотека «Энергия молодости» пл. Маяковского, главная сценическая площадка 15.00-23.00 Детский городок. Работа аттракционов. пл. Маяковского, площадка перед ЦДТ и гостиницей 16.00- 20.00 Работа интерактивной площадки МЧС для детей и родителей пл. Маяковского, площадка перед РЦК 15.00-24.00 Работа выездной торговли пл. Маяковского После 23.00 Отъезд делегаций района по их усмотрению