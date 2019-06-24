Зажигательные музыкальные ритмы, интерактивные площадки и мотошоу. В Клецке пройдет большой областной праздник, приуроченный ко Дню молодежи

29 июня Клецк станет центром притяжения всех активных и ярких молодых людей центрального региона. Здесь в 16.00 состоится большой областной праздник, приуроченный ко Дню молодежи.
На открытых площадках соберутся представители молодого поколения: любители стритбола сразятся за призовые места в турнире «STREETBASKET KLETSK-2019», жители и гости города насладятся выступлением кавер-бэнда «SUN ROAD – 21», самые маленькие участники праздники найдут занятия по интересам в детском городке, а ребята чуть постарше прокатятся с ветерком на аттракционах.
На спортивной площадке городского парка в 18.00 стартуют открытые соревнования по силовому экстриму «STRONGMAN 2019». Непосредственными участниками турнира станут и сами зрители: эффектная шоу-программа рассчитана на интерактив.
О правилах безопасности с детьми и взрослыми побеседуют сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям.
Ярких красок в праздник добавит диджей-фэст «Night hits», а после полуночи под звуки современной музыки можно будет отдохнуть на дискотеке «Энергия молодости».
Сделать отличные фотографии с праздника можно будет на тематических фотозонах, а поделиться ими с друзьями во всех соцсетях предлагается под хештегом #minskregion.
ПРОГРАММА
проведения областного праздника
«#minskregion ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ – 2019»
|Время
|Мероприятие
|Место проведения
|16.00-21.00
|Работа интерактивных площадок, фото-зон регионов области
|пл. Маяковского
|16.00-16.10
|Церемония торжественного открытия праздника «#minskregion ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ – 2019»
|пл. Маяковского, главная сценическая площадка
|16.00-19.00
|открытый турнир по стритболу «STREETBASKET KLETSK 2019»
|спортивная площадка городского парка
|16.10-18.00
|Мото-шоу
|пл. Маяковского, площадка «Парковка РИК и дорога»
|18.00-21.00
|Открытый турнир по силовому экстриму «STRONGMAN 2019» (с элементами шоу-программы со зрителями)
|пл. Маяковского, площадка «Парковка райпо и дорога»
|21.00-22.30
|Выступление кавер-бэнда «SUN ROAD – 21»
|пл. Маяковского, главная сценическая площадка
|23.00– 00.30
|Ди-Джей фэст «Night hits»
|пл. Маяковского, главная сценическая площадка
|00.30-02.00
|Молодежная дискотека «Энергия молодости»
|пл. Маяковского, главная сценическая площадка
|15.00-23.00
|Детский городок. Работа аттракционов.
|пл. Маяковского, площадка перед ЦДТ и гостиницей
|16.00- 20.00
|Работа интерактивной площадки МЧС для детей и родителей
|пл. Маяковского, площадка перед РЦК
|15.00-24.00
|Работа выездной торговли
|пл. Маяковского
|После 23.00
|Отъезд делегаций района по их усмотрению