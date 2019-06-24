﻿ 27 июня — Всемирный день рыболовства. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

27 июня — Всемирный день рыболовства

25.06.2019 11:12 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства, учрежденный в 1984 году на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в Риме.

27 июня — Всемирный день рыболовства

Природа щедро одарила Беларусь поверхностными водными ресурсами. На территории страны расположено около 10,8 тыс. озер, протекает более 20 тыс. рек общей протяженностью 90,6 тыс. километров. Общая площадь водных объектов составляет 462 тыс. гектаров (2,2% территории республики).

Рыбохозяйственная деятельность в Республике Беларусь ведется по двум направлениям – рыбоводство и рыболовство. В 2018 году рыбохозяйственную деятельность осуществляло 326 организаций, в том числе 96 занимались рыболовством.

В белорусских водоемах обитает более 60 видов рыб: карп, карась, окунь, толстолобик, красноперка, лещ, амур, бычок, сом, щука, линь, радужная форель, угорь и другие. Из них 9 видов занесены в Красную книгу Республики Беларусь.

В 2018 году в водоемах Беларуси выловлено 19,7 тыс. тонн рыбы, в том числе промысловый улов составил 11,7 тыс. тонн, или 59,6% от общего улова рыбы, любительский – 7,9 тыс. тонн (40,4%).

В искусственных водоемах республики промысловый улов рыбы за 2018 год составил 11 тыс. тонн, или 93,8% общего объема промыслового улова, в естественных водоемах – 0,7 тыс. тонн, или 6,2%.

Промысловый улов рыбы
по областям в 2018 году

(тонн)


По объему промыслового улова рыбы лидировали организации Брестской и Минской областей, на их долю пришлось почти 70% республиканского промыслового улова рыбы.

Ловля рыбы — одно из самых распространенных увлечений в мире. В Беларуси любительское рыболовство является одной из активных форм досуга. Так, за 2018 год на ведение платного любительского рыболовства реализовано 169,2 тыс. путевок (2017 год – 140,3 тыс. путевок) общей стоимостью 1757,1 тыс. рублей. Стоимость одной путевки в среднем составила 10 рублей.

Улов рыбы населением
областей и г.Минска в 2018 году
(по данным выборочного обследования
домашних хозяйств по уровню жизни; тонн)


Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел и его последствия – это проблемы глобального характера, которые нашли свое отражение в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой государствами – членами ООН.

Прекращение губительной рыбопромысловой практики, сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития будут содействовать восстановлению рыбных ресурсов для поддержания продовольственной безопасности, разнообразного питания, обеспечения людей рабочими местами.

Находясь на Черноморско-Балтийском водоразделе, Беларусь вносит свой вклад в реализацию ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем» посредством охраны трансграничных рек, что содействует сохранению акваторий Балтийского и Черного морей.

 

Материал подготовлен по информации Национального статистического комитета Республики Беларусь.


(Visited 8 times, 8 visits today)
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства, учрежденный в 1984 году на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в
 
Новости дня
Новости разные
 
Следователи раскрыли схему нелегального заработка на металле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • сумка коричневая через плечо в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика