27 июня — Всемирный день рыболовства

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства, учрежденный в 1984 году на Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в Риме.





Природа щедро одарила Беларусь поверхностными водными ресурсами. На территории страны расположено около 10,8 тыс. озер, протекает более 20 тыс. рек общей протяженностью 90,6 тыс. километров. Общая площадь водных объектов составляет 462 тыс. гектаров (2,2% территории республики).

Рыбохозяйственная деятельность в Республике Беларусь ведется по двум направлениям – рыбоводство и рыболовство. В 2018 году рыбохозяйственную деятельность осуществляло 326 организаций, в том числе 96 занимались рыболовством.

В белорусских водоемах обитает более 60 видов рыб: карп, карась, окунь, толстолобик, красноперка, лещ, амур, бычок, сом, щука, линь, радужная форель, угорь и другие. Из них 9 видов занесены в Красную книгу Республики Беларусь.

В 2018 году в водоемах Беларуси выловлено 19,7 тыс. тонн рыбы, в том числе промысловый улов составил 11,7 тыс. тонн, или 59,6% от общего улова рыбы, любительский – 7,9 тыс. тонн (40,4%).

В искусственных водоемах республики промысловый улов рыбы за 2018 год составил 11 тыс. тонн, или 93,8% общего объема промыслового улова, в естественных водоемах – 0,7 тыс. тонн, или 6,2%.

Промысловый улов рыбы

по областям в 2018 году

(тонн)





По объему промыслового улова рыбы лидировали организации Брестской и Минской областей, на их долю пришлось почти 70% республиканского промыслового улова рыбы.

Ловля рыбы — одно из самых распространенных увлечений в мире. В Беларуси любительское рыболовство является одной из активных форм досуга. Так, за 2018 год на ведение платного любительского рыболовства реализовано 169,2 тыс. путевок (2017 год – 140,3 тыс. путевок) общей стоимостью 1757,1 тыс. рублей. Стоимость одной путевки в среднем составила 10 рублей.

Улов рыбы населением

областей и г.Минска в 2018 году

(по данным выборочного обследования

домашних хозяйств по уровню жизни; тонн)





Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел и его последствия – это проблемы глобального характера, которые нашли свое отражение в Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой государствами – членами ООН.

Прекращение губительной рыбопромысловой практики, сохранение и рациональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития будут содействовать восстановлению рыбных ресурсов для поддержания продовольственной безопасности, разнообразного питания, обеспечения людей рабочими местами.

Находясь на Черноморско-Балтийском водоразделе, Беларусь вносит свой вклад в реализацию ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем» посредством охраны трансграничных рек, что содействует сохранению акваторий Балтийского и Черного морей.

Материал подготовлен по информации Национального статистического комитета Республики Беларусь .

(Visited 8 times, 8 visits today)