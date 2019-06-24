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Волонтеры посетили отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста

25.06.2019 10:49 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В рамках проведения Года малой родины в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста состоялась встреча поколений.

Волонтеры посетили отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста

17 июня 2019 года в рамках проведения Года малой родины в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» состоялась традиционная встреча поколений с волонтёрами СШ №1 г.Ганцевичи.

В ходе встречи была проведена викторина «Мой край, моя Ганцевщина». За чашкой чая присутствующие делились своими успехами в волонтерской деятельности и планами на будущее.

Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке и оставило у присутствующих незабываемые впечатления.

Волонтеры посетили отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста

Галина Коховец,

заведующий отделением дневного пребывания

для граждан пожилого возраста

ГУ «Ганцевичский ТЦСОН»


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В рамках проведения Года малой родины в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста состоялась встреча поколений. 17 июня 2019
 
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