Волонтеры посетили отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста

В рамках проведения Года малой родины в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста состоялась встреча поколений.
17 июня 2019 года в рамках проведения Года малой родины в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» состоялась традиционная встреча поколений с волонтёрами СШ №1 г.Ганцевичи.
В ходе встречи была проведена викторина «Мой край, моя Ганцевщина». За чашкой чая присутствующие делились своими успехами в волонтерской деятельности и планами на будущее.
Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке и оставило у присутствующих незабываемые впечатления.
Галина Коховец,
заведующий отделением дневного пребывания
для граждан пожилого возраста
ГУ «Ганцевичский ТЦСОН»