Волонтеры посетили отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В рамках проведения Года малой родины в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста состоялась встреча поколений.





17 июня 2019 года в рамках проведения Года малой родины в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «Ганцевичский территориальный центр социального обслуживания населения» состоялась традиционная встреча поколений с волонтёрами СШ №1 г.Ганцевичи.

В ходе встречи была проведена викторина «Мой край, моя Ганцевщина». За чашкой чая присутствующие делились своими успехами в волонтерской деятельности и планами на будущее.

Мероприятие прошло в теплой дружественной обстановке и оставило у присутствующих незабываемые впечатления.





Галина Коховец,

заведующий отделением дневного пребывания

для граждан пожилого возраста

ГУ «Ганцевичский ТЦСОН»

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