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Не служившие в армии без веских оснований не смогут поступить на госслужбу. Как меняются правила призыва
25.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Депутат Анна Канопацкая в своем
Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY
Самое обсуждаемое нововведение закона — это отсрочки для получения образования. По новому документу их будут предоставлять лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, предположим, если он отучился в вузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в магистратуру.
Исключение из этого списка составляют те, кто учится за границей по направлению государственных органов (организаций). «С целью обеспечения экономики востребованными специалистами, в которых заинтересованы государственные органы (организации), предлагается предоставлять отсрочку по данному основанию вне зависимости от предоставления ранее отсрочки для продолжения образования, т. е. без учета принципа одноразовости», — сказано в пояснениях к закону.
При этом, если закон вступит в силу, когда молодой человек уже закончил вуз и уже учится в магистратуре, срочно в армию его не заберут. Он сможет спокойно доучиться.
«Не прошедшие военную службу, не имея на то законных оснований», не смогут поступить на госслужбу
В законопроекте сказано, что призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».
Важное нововведение: молодые люди, которые «не имея на то законных оснований» не отслужат в армии, не смогут работать в МВД,
— Сегодня карьера государственного служащего в нашей стране никак не связана с исполнением им самим воинского долга, — сказано в обосновании законопроекта за подписью министра обороны Андрея Равкова, которое также распространила депутат. — Вместе с тем, согласно законодательству, например, председатель областного (городского, районного) исполнительного комитета в военное время является председателем местного Совета обороны, начальником зоны (района) территориальной обороны, в связи с чем он должен разбираться в военных вопросах и уметь управлять подчиненными территориальными войсками. Такие же функции будут исполнять его заместители.
В обосновании отмечено: «Практика показывает, что в последние годы в органах государственного управления возрастает число руководителей, которые не проходили военную службу, службу в резерве или иным образом не получили военную подготовку (не проходили службу в органах МВД, МЧС, финансовых расследований КГК, СК, ГКСЭ и не имеют специальных званий)».
«Не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований» будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва.
— После явки таких граждан (27-летних парней. — Прим. TUT.BY) в военный комиссариат (обособленное подразделение) сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки» с указанием номера протокола заседания призывной комиссии (приказа военного комиссара), — сказано в дополнениях к Закону.
Молодых людей, которым на момент вступления Закона в силу уже исполнится 27 лет, данные нововведения не коснутся.
Выезд за границу запретят тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву»
Появятся у уклонистов и проблемы с выездом за границу. Сейчас, если молодой человек делает все, чтобы «откосить», его должны признать уклонистом, лишь тогда он не сможет выехать из Беларуси.
Вот какая формулировка есть в нынешнем законе: выезд из Беларуси может быть ограничен тому, кто «уклоняется от явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве, — до явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве». То есть для запрета нужно, чтобы в действиях призывника были признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Когда закон изменится, запретить выезд смогут всем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняет обязанности по воинскому учету, — до явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве». То есть заводить уголовное дело и признавать молодого человека уклонистом не понадобится.
Контрактники смогут не отрабатывать распределение
Выпускники-бюджетники, а также целевики, которые добровольно поступили на военную службу по контракту в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси и прослужили не менее срока обязательной работы, освобождаются от возмещения средств, затраченных государством на их подготовку. Отрабатывать распределение они не будут должны.
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Не служившие в армии без веских оснований не смогут поступить на госслужбу. Как меняются правила призыва
Депутат Анна Канопацкая в своем телеграм-канале опубликовала проект закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации...
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