Не служившие в армии без веских оснований не смогут поступить на госслужбу. Как меняются правила призыва

Источник материала: Виртуальный Брест

Депутат Анна Канопацкая в своем телеграм-канале опубликовала проект закона «Об изменении законов эффективного функционирования военной организации государства», который в народе назвали «законом об отсрочках». По информации Канопацкой, документ внесен в парламент в срочном порядке, планируется к принятию в двух чтениях на этой сессии.





Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Самое обсуждаемое нововведение закона — это отсрочки для получения образования. По новому документу их будут предоставлять лишь раз. После школы молодой человек, например, может поступать в вуз, ссуз или колледж. Дальше, предположим, если он отучился в вузе, ему придется сначала отслужить, а потом идти в магистратуру.

Исключение из этого списка составляют те, кто учится за границей по направлению государственных органов (организаций). «С целью обеспечения экономики востребованными специалистами, в которых заинтересованы государственные органы (организации), предлагается предоставлять отсрочку по данному основанию вне зависимости от предоставления ранее отсрочки для продолжения образования, т. е. без учета принципа одноразовости», — сказано в пояснениях к закону.

При этом, если закон вступит в силу, когда молодой человек уже закончил вуз и уже учится в магистратуре, срочно в армию его не заберут. Он сможет спокойно доучиться.

«Не прошедшие военную службу, не имея на то законных оснований», не смогут поступить на госслужбу

В законопроекте сказано, что призывная комиссия может принять решение «о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований».

Важное нововведение: молодые люди, которые «не имея на то законных оснований» не отслужат в армии, не смогут работать в МВД, МЧС , Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований КГК, СК , а также стать госслужащими.

— Сегодня карьера государственного служащего в нашей стране никак не связана с исполнением им самим воинского долга, — сказано в обосновании законопроекта за подписью министра обороны Андрея Равкова, которое также распространила депутат. — Вместе с тем, согласно законодательству, например, председатель областного (городского, районного) исполнительного комитета в военное время является председателем местного Совета обороны, начальником зоны (района) территориальной обороны, в связи с чем он должен разбираться в военных вопросах и уметь управлять подчиненными территориальными войсками. Такие же функции будут исполнять его заместители.

В обосновании отмечено: «Практика показывает, что в последние годы в органах государственного управления возрастает число руководителей, которые не проходили военную службу, службу в резерве или иным образом не получили военную подготовку (не проходили службу в органах МВД, МЧС, финансовых расследований КГК, СК, ГКСЭ и не имеют специальных званий)».

«Не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований» будут признаны парни, которые до 27 лет уклонялись от призыва.

— После явки таких граждан (27-летних парней. — Прим. TUT.BY) в военный комиссариат (обособленное подразделение) сведения о признании их не прошедшими военную службу по призыву будут заноситься в военный билет в графу «Особые отметки» с указанием номера протокола заседания призывной комиссии (приказа военного комиссара), — сказано в дополнениях к Закону.

Молодых людей, которым на момент вступления Закона в силу уже исполнится 27 лет, данные нововведения не коснутся.

Выезд за границу запретят тем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву»

Появятся у уклонистов и проблемы с выездом за границу. Сейчас, если молодой человек делает все, чтобы «откосить», его должны признать уклонистом, лишь тогда он не сможет выехать из Беларуси.

Вот какая формулировка есть в нынешнем законе: выезд из Беларуси может быть ограничен тому, кто «уклоняется от явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве, — до явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве». То есть для запрета нужно, чтобы в действиях призывника были признаки преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 435 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Когда закон изменится, запретить выезд смогут всем, кто «надлежаще оповещен и не является на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве или не исполняет обязанности по воинскому учету, — до явки на мероприятия по призыву на военную службу, службу в резерве». То есть заводить уголовное дело и признавать молодого человека уклонистом не понадобится.

Контрактники смогут не отрабатывать распределение

Выпускники-бюджетники, а также целевики, которые добровольно поступили на военную службу по контракту в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Беларуси и прослужили не менее срока обязательной работы, освобождаются от возмещения средств, затраченных государством на их подготовку. Отрабатывать распределение они не будут должны.

Напомним, в 2018 году в Беларуси впервые возникла ситуация, когда в армию отправили меньше ребят, чем планировали . Это существенно не повлияло на боеспособность воинских частей, но специалисты увидели: есть проблема. В осенний призыв 2018 года ряды Вооруженных сил пополнили около 10 тысяч ребят. Более 37 тысяч, то есть почти в четыре раза больше, получили отсрочки. Причины отсрочек разные. Как основные можно выделить три: для продолжения образования — их получили около 30 тысяч парней, по семейному положению — примерно 2500 человек, еще 4000 — по состоянию здоровья. Усложняет ситуацию и демографическая обстановка. За последние 10 лет количество парней призывного возраста уменьшилось в два раза. В будущем, показывает статистика, эта ситуация будет только ухудшаться. Если не предпринимать конкретных мер, в 2022 году у нас появится проблема с нехваткой призывников, рассказал Андрей Мурашов, консультант отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба. Также Министерство обороны ранее анонсировало новые льготы для прошедших военную службу, службу в резерве: — льготы при поступлении и обучении в учреждениях образования, в частности предоставление первоочередного права получения жилья в общежитии; — право на обучение за счет средств республиканского бюджета на подготовительных отделениях вузов; — преимущественное право на зачисление в учреждения высшего и среднего специального образования; — право выбора при распределении после окончания учреждения высшего и среднего специального образования; — право на поступление вне конкурса на заочную форму получения среднего специального и высшего образования первой ступени по наиболее востребованным специальностям; — включение периода срочной военной службы в минимальный страховой стаж; — ограничение на прием на государственную службу, военную службу, службу в военизированной организации граждан, которые не прошли военную службу по призыву, не имея на то законных оснований; — предоставление гарантий на прием на работу к прежнему нанимателю в организации вне зависимости от форм собственности после увольнения со срочной военной службы (в настоящее время только в государственные организации).