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28 июня в Бресте будут проверять систему оповещения населения

25.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям информирует

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«Внимание всем!»

Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям информирует, что 28 июня 2019 года в городе Бресте запланирована плановая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Непосредственно проверка средств оповещения населения города (электрических сирен) будет проводиться с 1015 до 1035 часов путем подачи громкого сигнала в течение 1,5-2 минут с последующим перехватом местных станций радиовещания.

Просим не волноваться, и одновременно довести данную информацию до близких и знакомых.

Для привлечения внимания людей подается предупредительный сигнал "Внимание всем!". Узнать его можно по звуку электросирен и других сигнальных средств. Если, находясь дома, вы услышали этот сигнал, нужно сразу же включить телевизор или радиоприемник. С помощью экстренных сообщений Вам передадут информацию о произошедшей чрезвычайной ситуации и рекомендации для последующих действий. 

 
Теги: Брест
 
 
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  Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям информирует «Внимание всем!» Брестский городской отдел по чрезвычайным ситуациям информирует, что 28...
 
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