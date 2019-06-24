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В Беларуси будут усовершенствованы условия получения иностранной безвозмездной помощи

25.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси будут усовершенствованы условия получения иностранной безвозмездной помощи, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Департаменте по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Республики Беларусь.

В Беларуси будут усовершенствованы условия получения иностранной безвозмездной помощи

На состоявшемся в департаменте 24 июня мероприятии обсуждался вносимый по поручению Президента совместно с заинтересованными госорганами проект декрета об иностранной безвозмездной помощи. Проект обновленного документа был ранее вынесен на общественное обсуждение, во время которого внесен ряд предложений.

На встрече с руководством Департамента по гуманитарной деятельности с представителями некоммерческих организаций и их иностранными партнерами детально были рассмотрены предлагаемые изменения законодательства в части порядка получения, регистрации и использования иностранной безвозмездной помощи. В частности, расширяется понятие "иностранная безвозмездная помощь", уточняются цели ее использования. Изменяется порядок регистрации иностранной безвозмездной помощи в Департаменте по гуманитарной деятельности и ее освобождения от налогов, сборов (пошлин), что будет способствовать увеличению объемов привлекаемых в страну безвозмездных средств на эти цели.

Кроме того, предлагается сократить сроки выдачи заключений государственными органами, а также рассмотрения документов в Департаменте по гуманитарной деятельности, что позволит оптимизировать порядок регистрации иностранной безвозмездной помощи и придать новый импульс в реализации гуманитарных проектов в нашей стране.

 
 
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