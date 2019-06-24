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Брестская крепость на VI Форуме регионов заключит договоры о сотрудничестве с музеями Москвы и Волгограда

25.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" планирует подписать договоры о сотрудничестве с двумя российскими музеями на VI Форуме регионов Беларуси и России, который пройдет с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор мемориального комплекса Григорий Бысюк.

Брестская крепость на VI Форуме регионов заключит договоры о сотрудничестве с музеями Москвы и Волгограда

Договоры планируется заключить с музеем-панорамой "Бородинская битва" в Москве и историко-мемориальным музеем-заповедником "Сталинградская битва" в Волгограде. Предварительная договоренность об этом была достигнута в апреле на совместной коллегии министерств культуры Беларуси и России. "Инициатива исходила от российских коллег. Именно они предложили подписать договоры о сотрудничестве. Наши музеи объединяют прежде всего военная тема, история", - отметил Григорий Бысюк.

Как сообщила заместитель директора мемориального комплекса Лариса Бибик, проект договора уже готов. Цель соглашения - привлечь туристические потоки в музейные объекты, расширить доступ посетителей к историческому наследию двух стран. Предполагается проведение совместных выставочных проектов, участие музейных работников в научно-практических конференциях, семинарах, других образовательных мероприятиях.

"Разовые контакты у нас были с Калининградским, Белгородским, Севастопольским, другими российскими музеями. Такой долгосрочный договор о сотрудничестве пока имеется только с Музеем Победы в Москве, который мы подписали в ноябре прошлого года на Санкт-Петербургском международном культурном форуме", - рассказала замдиректора по научной работе.

Сейчас в мемориальном комплексе продолжаются работы по музеефикации и реставрации сооружений цитадели над Бугом. Средства на масштабную реконструкцию выделены из бюджета Союзного государства - более 300 млн российских рублей. Руины Белого дворца, бывшего Инженерного управления, казармы 333-го стрелкового полка - эти и другие объекты могут быть использованы под музейные объекты. В ближайших планах - открытие новой экспозиции в Восточном форту, где держал оборону майор Гаврилов. После завершения капитального ремонта и консервации помещений также планируется открыть экспозицию по фортификации и вооружению в Пятом форту.

В 2018 году мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" посетили почти 523 тыс. человек. В этом году здесь уже побывали около 250 тыс. посетителей.

 
 
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