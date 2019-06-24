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Зеленые и красивые вазоны к 1000-летию Бреста - от Доктор Сэфью
25.06.2019 12:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Все больше зелени и красивых малых архитектурных форм появляется в Бресте к юбилею.
Многие горожане считают своим долгом помочь в этом городу. Но не только люди, но и небольшие предприятия стремятся украсить наш уютный город.
Таким примером стало дом №9 по улице 17 сентября.
Там разместился медицинский кабинет Доктор Сэфью и установил на улице вот такие симпатичные клумбы.
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