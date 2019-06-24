Зеленые и красивые вазоны к 1000-летию Бреста - от Доктор Сэфью

Источник материала: Виртуальный Брест

Все больше зелени и красивых малых архитектурных форм появляется в Бресте к юбилею.





Многие горожане считают своим долгом помочь в этом городу. Но не только люди, но и небольшие предприятия стремятся украсить наш уютный город.





Таким примером стало дом №9 по улице 17 сентября.





Там разместился медицинский кабинет Доктор Сэфью и установил на улице вот такие симпатичные клумбы.