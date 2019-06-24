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Рок-концерт, фестиваль красок и дискотека возле ДК – в Горках отметят День молодежи
25.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
29 июня в Горках будут праздновать День молодежи. Смотрите, какую развлекательную программу подготовили организаторы.
11:00 — соревнования по пляжному волейболу на Оршанском озере
14:00 – 16:00 — фестиваль красок в амфитеатре
19:00 – 20:00 — концерт кавер-бэнда AZAR на площади возле Дворца культуры БГСХА
19:00 – 20:00 — на площади возле ДК будет работать интерактивная площадка “Пожелания городу от молодежи”
20:00 – 23:00 — молодежная дискотека на площади возле Дворца культуры
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29 июня в Горках будут праздновать День молодежи. Смотрите, какую развлекательную программу подготовили организаторы. 11:00 — соревнования по пляжному волейболу...
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