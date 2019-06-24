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Купалье – 2019: движение и парковка транспорта во время праздника
25.06.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
С 6 по 7 июля в агрогородке Александрия Шкловского района в десятый раз пройдет республиканский
Смотрите схему движения и парковки транспорта во время праздника.
Как попасть на Купалье-2019: расписание автобусов и поездов
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С 6 по 7 июля в агрогородке Александрия Шкловского района в десятый раз пройдет республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»). Смотрите...
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