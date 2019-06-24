Купалье – 2019: движение и парковка транспорта во время праздника

Источник материала: Горецкий вестник

С 6 по 7 июля в агрогородке Александрия Шкловского района в десятый раз пройдет республиканский праздник «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

Смотрите схему движения и парковки транспорта во время праздника.





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