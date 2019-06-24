В Гомеле мотоциклист ушел от погони ГАИ, а когда его нашли - повел себя агрессивно

Источник материала: Tut.by

В Гомеле бесправник на мотоцикле сумел скрыться от погони. Когда нарушителя нашли, он повел себя агрессивно. Об этом сообщили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Инцидент произошел 23 июня в Новобелицком районе областного центра. Внимание инспекторов привлек мотоцикл без регистрационных знаков. Сотрудники ГАИ подали байкеру сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и начал скрываться. Инспекторы начали погоню, но мотоциклисту удалось уйти от преследования.

Менее чем через сутки сотрудники ГАИ разыскали нарушителя. Однако 24-летний гомельчанин не согласился с тем, что днем ранее неоднократно нарушал ПДД, а на законные требования милиционеров он отреагировал агрессивно, отказался сесть в служебную машину для установления личности и ведения административного процесса. В результате инспекторам пришлось применить физическую силу и специальные средства.

В отношении нарушителя сотрудники ГАИ составили 6 административных протоколов, в числе которых езда без прав повторно в течение года, невыполнение неоднократных требований об остановке, а также неповиновение законным требованиям сотрудников органов внутренних дел.