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Абитуриенты напишут сегодня ЦТ по физике

25.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Централизованное тестирование (ЦТ) по физике напишут в понедельник почти 25 тысяч абитуриентов белорусских высших учебных заведений.

ЦТ — необходимый этап вступительной кампании для большинства абитуриентов белорусских вузов. Выпускники школ уже сдали большинство тестирований: по государственным и иностранным языкам, математике и другим предметам.

Во вторник абитуриенты сдадут ЦТ по физике. Всего на испытание зарегистрировались около 25 тысяч человек.

На решение трех десятков физических задач отводится три часа. Начнется ЦТ, как обычно, в 11:00 одновременно во всех пунктах проведения испытания.

На обработку результатов ЦТ у Республиканского института контроля знаний (РИКЗ) уходит около десяти дней, то есть ожидать появления баллов по физике можно будет в первую неделю июля.


 
 
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Централизованное тестирование (ЦТ) по физике напишут в понедельник почти 25 тысяч абитуриентов белорусских высших учебных заведений. ...
 
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