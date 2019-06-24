О работе органов прокуратуры

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Со дня своего основания на протяжении 97 лет органы прокуратуры Республики Беларусь непрерывно подтверждают своё особое назначение в обеспечении верховенства закона, укреплении законности и правопорядка.





Ежедневно, максимально используя знания, опыт, не считаясь с личным временем, сотрудники прокуратур городов и районов области обеспечивают укрепление законности и соблюдение правопорядка на вверенных территориях, занимаясь профилактикой преступности, борьбой с коррупцией, поддерживая государственное обвинение по уголовным делам в судах, ведут серьёзную эффективную надзорную работу во всех сферах жизни, повышают уровень правовой культуры населения Витебщины.

Главное в работе прокурора — увидеть проблему, найти причины её возникновения и принять исчерпывающие меры по искоренению недостатков, тем самым восстановить нарушенные права граждан и государства, защитить их законные интересы. Надзорным ведомством региона на системной основе эффективно реализуются организационно-практические меры по противодействию коррупционным проявлениям в различных сферах.

Прокуроры пресекают многочисленные правонарушения, создающие условия для коррупции в сферах закупок как за счёт бюджетных, так и за счёт собственных средств предприятий и организаций, выявляют неединичные нарушения порядка декларирования доходов и имущества отдельными категориями государственных должностных лиц, несоблюдения антикоррупционных ограничений.

По результатам надзорных мероприятий в текущем году органы прокуратуры области внесли более 120 актов прокурорского надзора в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства. По требованию прокуроров к различным видам ответственности привлечено более 180 должностных лиц, в том числе к дисциплинарной — более 140, к административной — более 25, где преобладают нарушения в сфере закупок и порядка декларирования доходов и имущества, к материальной — 17.

Как в 2018 г., так и в текущем году прокуроры оперативно пресекают проведение предприятиями и организациями процедур закупок с нарушениями антикоррупционного законодательства, отменяя незаконные процедуры. Например, в 2018 г. по требованию прокуроров отменены 4 процедуры закупки, 3 из которых проводились за счет средств местного бюджета. Вследствие чего предотвращено расходование (с нарушениями законодательства) государственных денежных средств в сумме более 160 тыс. рублей. В текущем году по требованию прокурора Полоцкого района отменена процедура государственной закупки отдела образования Полоцкого райисполкома, вследствие чего предотвращено расходование бюджетных средств с нарушением законодательства на сумму 129 000 руб., а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Кроме того, по результатам рассмотрения представления прокурора по фактам нарушения законодательства о закупках за счёт собственных средств, внесённого в УП «Полоцкая птицефабрика», к дисциплинарной ответственности привлечены члены комиссии по закупкам предприятия, а также вследствие отмены процедуры закупки предотвращено расходование с нарушением законодательства собственных средств государственного предприятия на сумму 402 000 руб.

Большая работа проделана прокурорами в сфере защиты прав несовершеннолетних и молодёжи. Как показывает практика, надзорное ведомство должно не только проверять субъекты профилактики, но и принимать меры, которые будут благотворно влиять на состояние законности, помогать семьям и детям.

По инициативе прокуратуры области Витебским областным Советом депутатов в прошлом году принято решение о дополнительных мерах по социальной поддержке обучающихся. Согласно данному решению в области учащимся учреждений общего среднего и специального образования с 1 сентября по 30 июня предоставляется право бесплатного проезда в пассажирском общественном транспорте. В 2018/2019 г. данное решение успешно реализовано в области, учащиеся имеют право бесплатного проезда не только к месту учёбы и обратно к месту жительства, но и к местам дополнительной занятости, спорта, культуры и т.д. Такие меры социальной поддержки позволили в большей мере вовлекать детей в дополнительную занятость, а значит, реально влиять на профилактику их противоправного поведения. За многолетнюю практику защиты детей имелись значимые факты, когда совместными усилиями силовых и иных заинтересованных ведомств детям удавалось помочь.

Например, был опыт работы прокуратуры совместно с управлением КГБ по Витебской области, когда в результате надзорной проверки предотвращён вывоз ребёнка за границу за вознаграждение, приняты меры по отмене фиктивного усыновления, возбуждено уголовное дело. Сейчас ребенок благополучно проживает в приёмной семье. Также в ходе прокурорского сопровождения был экстренно изъят ребенок из семьи, когда по религиозным соображениям своему малолетнему ребенку родители не разрешали проводить операцию с переливанием крови, что могло привести к летальному исходу. В результате разрешение на операцию подтвердило государство, ребёнок спасён.

В поле зрения прокуроров находятся вопросы соблюдения жилищных прав несовершеннолетних. Так, прокурор области в интересах несовершеннолетних детей обратился в суд с иском о признании недействительным договора дарения жилого помещения, согласно которому трехкомнатная благоустроенная квартира, принадлежащая на праве собственности их матери, отчуждена ею в обеспечение договора займа. При этом дети другого благоустроенного жилья не имели и оставались в социально опасном положении. Решением суда сделка признана недействительной, а права детей на жилое помещение восстановлены.

Органами прокуратуры Витебской области в последнее время значительно активизирована работа по защите прав лиц с ограниченными возможностями. Перед органами местной власти обозначена проблема реализации прав инвалидов на доступную безбарьерную среду, потребовано принять меры по оборудованию пандусами, поручнями для инвалидов-колясочников зданий, в которых размещены организации образовательного назначения, медицинские и социальные учреждения, предприятия торговли и бытового обслуживания, обустройству иных социально значимых сооружений и жилых домов. К примеру, по требованию прокуроров видоизменен пандус у продуктового магазина «Копеечка», расположенного вблизи ГУСО «Витебский дом-интернат для престарелых и инвалидов», оборудован пандусом и перильными ограждениями подход к зданию комплексного приёмного пункта в аг. Тарасенки Витебского района, обеспечена надлежащая работа подъёмных платформ для доставки лиц с ограниченными возможностями на переходной мост железнодорожного вокзала станции Витебск.

Не остаются без внимания интересы старшего поколения, престарелых граждан региона. Так, по иску прокурора области решением суда также признан недействительным договор дарения квартиры, согласно которому престарелая и нуждающаяся в посторонней помощи женщина подарила свою квартиру малознакомой гражданке. Последняя зарегистрировала право собственности на квартиру на своё имя, сделала ремонт, ввезла свою мебель, но в последующем, не исполнив свои обязательства перед дарителем по осуществлению ухода, поместила женщину в отделение районной больницы, как одинокую, нуждающуюся в уходе. Сделка, совершённая под влиянием заблуждения, по иску прокурора признана судом недействительной, а права престарелой женщины восстановлены.

Следует отметить, что результативность работы надзорного ведомства влияет, в том числе, и на социальное и экономическое развитие региона. На постоянной основе проводятся проверки соблюдения законодательства в сфере экономики, в том числе при реализации государственных программ, инвестиционных и инновационных проектов. На особом контроле находятся вопросы сокращения просроченной внешней дебиторской задолженности, возвратом валютной выручки в страну. В экономические суды в целях защиты имущественных интересов юридических лиц государственной формы собственности прокурорами предъявлено 12 исков о взыскании 73,7 тыс. белорусских руб., 63,2 млн. российский руб., 93,4 тыс. евро. Мерами прокурорского реагирования обеспечено реальное поступление валютной выручки в страну на сумму, эквивалентную 1,5 млн. белорусских руб. В отношении директора российской коммерческой организации прокуратурой области возбуждено 3 уголовных дела по фактам образования просроченной дебиторской задолженности перед белорусскими предприятиями-экспортёрами.

При осуществлении надзора за исполнением налогового законодательства в текущем году существенное внимание было уделено анализу соблюдения местными исполнительными и распорядительными органами требований нормативных правовых актов, регулирующих вопросы взимания местных налогов и сборов, в частности, налога за владение собаками. Принятые меры прокурорского реагирования способствовали налаживанию регистрации и учёта домашних животных, правильному определению количества объектов налогообложения, своевременности и полноте перечисления налога в бюджет, активизации работы с должниками.

Положительный эффект принесла работа, ориентированная на решение стратегических вопросов сохранности и распоряжения собственностью в сфере агропромышленного комплекса региона. Регулярно с выездом на места прокурорами изучаются вопросы обеспечения комплекса организационно-технологических мероприятий при производстве основных видов полевых работ, соблюдения технологии обработки почвы и возделывании сельскохозяйственных культур, организации и проведения работ в период посевной и уборочной кампаний, заготовки кормов. Также проводятся проверки восстановления и сохранности поголовья крупного рогатого скота. Налажен контроль за восстановлением, ремонтом, условиями эксплуатации сельхозтехники, устанавливаются причины выхода из строя сельхозмашин, агрегатов и виновные лица. После вмешательства органов прокуратуры практически все выявляемые нарушения хозяйствующие субъекты и местные органы власти устраняют, принимают меры по наведению порядка на объектах.

Сложно переоценить усилия прокуратуры Витебщины и в сфере защиты прав граждан, прежде всего трудовых и социальных прав. Так, в целях решения наиболее остро стоящей перед областью проблемы погашения задолженности по заработной плате применён весь комплекс установленных законом мер прокурорского реагирования.

Прокуроры Витебщины уделяют большое внимание вопросам травматизма на производстве. Принятые надзорным органом меры способствовали повышению ответственности должностных лиц уполномоченных государственных органов, улучшению качества проводимых ими проверок и мониторингов. За январь-май 2019 года в целом по области наметилась тенденция снижения количества несчастных случаев на производстве с тяжёлым и смертельным исходом к уровню прошлого года с 45 до 41 факта.

Посредством активной позиции прокуратуры Витебской области удалось решить вопрос о закрытии движения по аварийному путепроводу «Полоцкий» в г. Витебске и постановки его на реконструкцию. В настоящее время указанный путепровод демонтируется, параллельно ведутся работы по строительству на его месте нового мостового сооружения.

В поле зрения прокуроров находятся и вопросы соблюдения нормативных сроков строительства многоквартирных жилых домов. На конец 2018 г. в Витебской области таких объектов было 4, по ряду из них строительная готовность не превышала 50%, при этом строительство некоторых велось более 10 лет. Прокуратурой области приняты соответствующие меры реагирования и в настоящее время из 4 долгостроев не введён в эксплуатацию только 1 объект, который находится на завершающей стадии строительства (строительная готовность около 93%).

Указанные примеры являются итогом действительно масштабной и эффективной работы по укреплению законности и правопорядка в регионе.

Александр Дубов

Заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь