﻿ Почти полтонны наркотических веществ изъято в Беларуси с начала года. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Почти полтонны наркотических веществ изъято в Беларуси с начала года

25.06.2019 12:20 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

С начала 2019 года в Беларуси изъято практически пол тонны наркотиков и психотропов, перекрыто 15 каналов поставки, сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич.

"Мы констатируем, что уровень наркоугрозы в стране по-прежнему сохраняется. Количество наркотиков и психотропов, изымаемых нами, год от года увеличивается. В этом году изъято уже около полутоны: 270 кг наркотиков и 229,6 кг психотропов", - сказал Казакевич на пресс-конференции в Минске.

Он добавил, что количество перекрытых каналов только за пять месяцев этого года – 15. "Канал – это логистика, это не какое-то разовое задержание. То есть наша страна рассматривается не только как рынок сбыта, страна потребления, но и как страна транзита и страна производства", - пояснил Казакевич.

При этом он констатировал, что количество выявляемых наркопреступлений в Беларуси ежегодно снижается в среднем на 9-10%. "В прошлом году было 4,9 тыс., в этом - 2,2 тыс. Причем больше половины из выявляемых накропреступлений – это сбыты", - сказал Казакевич.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 14
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С начала 2019 года в Беларуси изъято практически пол тонны наркотиков и психотропов, перекрыто 15 каналов поставки, сообщил начальник главного управления по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Против «батюшки со свастикой» возбуждено уголовное дело за сексуальное насилие над ребенком
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика