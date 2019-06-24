Почти полтонны наркотических веществ изъято в Беларуси с начала года

Источник материала: Интерфакс

С начала 2019 года в Беларуси изъято практически пол тонны наркотиков и психотропов, перекрыто 15 каналов поставки, сообщил начальник главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Геннадий Казакевич.

"Мы констатируем, что уровень наркоугрозы в стране по-прежнему сохраняется. Количество наркотиков и психотропов, изымаемых нами, год от года увеличивается. В этом году изъято уже около полутоны: 270 кг наркотиков и 229,6 кг психотропов", - сказал Казакевич на пресс-конференции в Минске.

Он добавил, что количество перекрытых каналов только за пять месяцев этого года – 15. "Канал – это логистика, это не какое-то разовое задержание. То есть наша страна рассматривается не только как рынок сбыта, страна потребления, но и как страна транзита и страна производства", - пояснил Казакевич.

При этом он констатировал, что количество выявляемых наркопреступлений в Беларуси ежегодно снижается в среднем на 9-10%. "В прошлом году было 4,9 тыс., в этом - 2,2 тыс. Причем больше половины из выявляемых накропреступлений – это сбыты", - сказал Казакевич.