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Президент Таджикистана посетит Беларусь в конце недели
Источник материала: Интерфакс
Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь во второй половине текущей недели", - отметили в пресс-службе.
По ее информации, кроме официальных мероприятий визита планируется, что президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр.
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Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. сообщили в пресс-службе белорусского...
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