Президент Таджикистана посетит Беларусь в конце недели

Источник материала: Интерфакс

Состоялся телефонный разговор президента Беларуси Александра Лукашенко с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Главы государств обсудили двустороннюю повестку дня, вопросы развития сотрудничества в различных сферах с акцентом на подготовку предстоящего визита Эмомали Рахмона в Беларусь во второй половине текущей недели", - отметили в пресс-службе.

По ее информации, кроме официальных мероприятий визита планируется, что президент Таджикистана также посетит церемонию закрытия II Европейских игр.