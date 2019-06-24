Источник материала: Интерфакс

Беларусь планирует в ближайшее время возобновить приостановленный в конце апреля из-за загрязнения хлоридами нефтепровода "Дружба" экспорт нефти собственной добычи, сообщили агентству "Интерфакс-Запад" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".

"На конец июня запланирована прокачка по нефтепроводу "Дружба" первой после приостановки партии нефти собственной добычи. Пока это будет небольшая партия", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, Беларусь в конце апреля была вынуждена приостановить экспорт нефти собственной добычи по нефтепроводу "Дружба" после того, как Польша 24 апреля прекратила прием загрязненной хлоридами нефти из РФ. Поставки качественной нефти через Беларусь в направлении Польши были возобновлены 9 июня. Между тем, 19 июня на участке трубопровода, который идет из Беларуси в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти. Прокачка нефти по участку, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена и возобновилась 20 июня. В настоящее время причины повторного попадания хлоридов в нефтепровод выясняются.

По данным российского ЦДУ ТЭК, за январь-май экспорт нефти собственной добычи из Беларуси в Германию составил 488,6 тыс.тонн. Такой же объем указывает Белстат в отчетности по экспорту нефти собственной добычи из Беларуси за январь-апрель текущего года. Таким образом, в мае экспортные поставки отсутствовали.

Данные Белстата свидетельствуют, что в апреле объем экспорта нефти составил 80 тыс. тонн, что на 41% меньше, чем в среднем за месяц в январе-марте. В стоимостном выражении экспорт сократился за 4 месяца на 11,4%, до $222,7 млн при снижении средней цены экспорта на 2,7%, до $455,8 за тонну.

Ранее также сообщалось, что ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор южной ветки "Дружбы") прогнозирует досрочное завершение процесса вытеснения некондиционной нефти из южной ветки нефтепровода "Дружба" с территории Беларуси в Россию. "Дорожная карта" предусматривает окончание работ по вытеснению некондиционной нефти 15 августа. Российская сторона увеличила лимит приема нефти в Унече, так что есть все предпосылки справиться досрочно и уже в июле обеспечить вытеснение всей "грязной" нефти из системы ОАО "Гомельтранснефть Дружба", - сообщил накануне главный инженер "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго. В целом процесс вытеснения загрязненной нефти с территории Беларуси займет 2 месяца.

По оценке главного инженера, "весь западный участок (в системе "Гомельтранснефть Дружба" - ИФ) планируем освободить до конца июня, останется отрезок Мозырь-Унеча".

Между тем, по его оценке, в течение ближайших 12 месяцев система нефтепроводов "Дружба" будет работать "вполсилы" из-за длительного периода очистки от загрязненной хлоридами нефти. Для полной очистки системы трубопроводов потребуется минимум восемь месяцев.

Беларусь и Россия на межправительственном уровне 24 мая окончательно согласовали "дорожную карту" восстановления транзита российской нефти в Европу, которая предусматривает прокачку реверсом с территории республики скопившейся в нефтепроводах загрязненной дихлорэтаном нефти. Белорусская сторона заявила о поставках загрязненной нефти 19 апреля, транзит нефти в Европу был остановлен 24 апреля. Кондиционная нефть начала поступать в Беларусь 4 мая.

Беларусь экспортирует весь объем добываемой на ее территории нефти. В 2018 году Беларусь экспортировала 1,76 млн тонн нефти собственной добычи.

Ежегодный объем транзита российской нефти по территории Беларуси составлял около 50 млн тонн. Транзитный поток нефти по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба", достигая ЛПДС "Мозырь", разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - в Украину, Венгрию, Словакию, Чехию.

По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.