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Криминальный авторитет "Кандыба" задержан в Орше

25.06.2019 11:34 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Криминальный авторитет задержан в Орше по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, сообщили в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси во вторник.

"Неоднократно судимый неработающий житель райцентра, 1965 года рождения, в феврале этого года освободился из мест лишения свободы, в криминальных кругах известен по кличке "Кандыба", - рассказали в  МВД.

Оперативники установили, что в марте на почве конфликта подозреваемый причинил телесные повреждения жителю Орши, ударив его кулаком в лицо. Затем, угрожая убить оппонента, стал размахивать топором и ножом. Месяцем позже фигурант изнасиловал работницу сельскохозяйственного предприятия.

По информации правоохранителей, в прошлом у задержанного был неформальный статус "смотрящего за Республикой Беларусь", он входит в ближайшее окружение "вора в законе" Александра Кушнерова.

В настоящее время сотрудники милиции проверяют задержанного  на причастность к совершению других преступлений.

 
 
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Криминальный авторитет задержан в Орше по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, сообщили в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси...
 
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