Источник материала: Интерфакс

Криминальный авторитет задержан в Орше по подозрению в совершении ряда тяжких преступлений, сообщили в управлении информации и общественных связей МВД Беларуси во вторник.

"Неоднократно судимый неработающий житель райцентра, 1965 года рождения, в феврале этого года освободился из мест лишения свободы, в криминальных кругах известен по кличке "Кандыба", - рассказали в МВД.

Оперативники установили, что в марте на почве конфликта подозреваемый причинил телесные повреждения жителю Орши, ударив его кулаком в лицо. Затем, угрожая убить оппонента, стал размахивать топором и ножом. Месяцем позже фигурант изнасиловал работницу сельскохозяйственного предприятия.

По информации правоохранителей, в прошлом у задержанного был неформальный статус "смотрящего за Республикой Беларусь", он входит в ближайшее окружение "вора в законе" Александра Кушнерова.

В настоящее время сотрудники милиции проверяют задержанного на причастность к совершению других преступлений.