Лукашенко одобрил проект межправсоглашения с Польшей о строительстве нового автодорожного моста на границе

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Польшей о строительстве нового моста через реку Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево – Словатичи.

Соответствующий указ №243 опубликован на сайте Национального центра правовой информации. Президент поручил Минтрансу подписать соглашение.

Как сообщалось, год назад Беларусь и Польша начали предметное обсуждение строительства нового моста с увеличением количеством полос через реку Западный Буг на пограничном автодорожном переходе Домачево - Словатичи.

Старый мост через Буг закрывали из-за аварийного состояния 1 июля 2016 года. 7 октября того же года открыли для легкового транспорта, а год спустя - для грузового и автобусов. Через мост могут проезжать автомобили и автобусы общей массой до 7,5 тонны. Пропускная способность погранперехода составляет 20 автобусов и 200 грузовых фур в сутки.