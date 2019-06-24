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В Москве задержан грабитель, травивший жертв газировкой

25.06.2019 11:08 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нескольких хищениях у граждан в центре Москвы.

"В Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным СМИ, мужчина травил прохожих газировкой и затем, когда жертвы впадали в полусонное состояние, грабил их. От действий мужчины могли пострадать до 20 человек, среди них одна журналистка.

Большая часть отравлений пришлась на район Хохловской площади.

 
 
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Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нескольких хищениях у граждан в центре Москвы. "В Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, подозреваемый в...
 
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