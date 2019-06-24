|
В Москве задержан грабитель, травивший жертв газировкой
Источник материала: Интерфакс
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нескольких хищениях у граждан в центре Москвы.
"В Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.
По данным СМИ, мужчина травил прохожих газировкой и затем, когда жертвы впадали в полусонное состояние, грабил их. От действий мужчины могли пострадать до 20 человек, среди них одна журналистка.
Большая часть отравлений пришлась на район Хохловской площади.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нескольких хищениях у граждан в центре Москвы. "В Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, подозреваемый в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)