В Москве задержан грабитель, травивший жертв газировкой

Источник материала: Интерфакс

Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нескольких хищениях у граждан в центре Москвы.

"В Москве в порядке ст. 91 УПК РФ задержан мужчина, подозреваемый в совершении нескольких эпизодов хищения имущества у малознакомых граждан на территории Хохловской площади", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным СМИ, мужчина травил прохожих газировкой и затем, когда жертвы впадали в полусонное состояние, грабил их. От действий мужчины могли пострадать до 20 человек, среди них одна журналистка.

Большая часть отравлений пришлась на район Хохловской площади.