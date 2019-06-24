Генпрокуратура Киргизии нашла в действиях Атамбаева на посту президента признаки коррупционных преступлений

Источник материала: Интерфакс

Генеральная прокуратура Киргизии частично поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента страны Алмазбека Атамбаева для лишения его неприкосновенности, заявил во вторник на заседании парламентского комитета по конституционным вопросам генпрокурор Откурбек Джамшитов.

"Из шести выделенных парламентом эпизодов Генеральная прокуратура дала положительное заключение по пяти эпизодам, где есть признаки преступлений. В обвинении в преследовании политических оппонентов, парламентариев, судей и представителей СМИ нет основания для возбуждения уголовного дела, так как причастность к этому экс-президента не доказана", - сказал Джамшитов.

Он перечислил эпизоды, по которым Генеральная прокуратура нашла признаки совершения "особо тяжких преступлений": незаконное завладение участком в селе Кой-Таш, где сейчас находится дом экс-главы государства; незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева, незаконное обогащение (парламентская комиссия по выдвижению обвинений против Атамбаева указывала на несоответствие данных налоговых деклараций); коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека, а также возможная причастность к незаконным поставкам угля на бишкекскую ТЭЦ.

Генпрокурор Киргизии отметил, что в действиях экс-президента по всем перечисленным эпизодам есть признаки преступлений, попадающих под статью 319 Уголовного кодекса республики "Коррупция".

На заседании комитета информация генерального прокурора была принята к сведению и заключение направлено на рассмотрение парламента. Но в повестку дня заседания 26 июня вопрос пока не включен. Он может быть внесен после того как во второй половине дня заключение Генпрокуратуры по обвинениям, выдвинутым парламентом против Атамбаева, рассмотрит комитет по противодействию коррупции.

20 июня парламент Киргизии направил в Генпрокуратуру заключение специальной депутатской комиссии о выдвижении обвинений против экс-президента Алмазбека Атамбаева для лишения его статуса неприкосновенности. Ожидается, что на этой неделе генеральный прокурор может направить в парламент запрос о снятии с экс-главы государства неприкосновенности для привлечения к уголовной ответственности.

В числе выделенных депутатской комиссией эпизодов в деятельности Атамбаева, в которых есть подозрения на совершение преступлений, указаны преследование политических оппонентов, участие в коррупции при реализации проекта модернизации ТЭЦ Бишкека, и причастность к освобождению из тюрьмы в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, расхождение в сведениях налоговой декларации".

Бывший президент Алмазбек Атамбаев назвал все выдвинутые против него обвинения "абсурдными и необоснованными". По его словам, они "опираются на вымышленные слухи и вызваны лишь стремлением действующего президента устранить политического оппонента". Атамбаев также заявил, что не намерен приходить в парламент, когда будет рассматриваться вопрос о лишении его неприкосновенности.

В случае, если парламент примет положительное решение о лишении неприкосновенности Атамбаева, он станет первым президентом Киргизии, добровольно, через выборы передавшим власть, который может быть привлечен к уголовной ответственности на основании выдвинутых обвинений.

Предшественники Атамбаева, не считая Розы Отунбаевой, которая в течение года была временным президентом, Аскар Акаев и Курманбек Бакиев лишились своих президентских полномочий в результате противостояния с оппозицией и покинули Киргизию.