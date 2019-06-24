Гостей Европейских игр приглашают отправить конверт с памятным штемпелем

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться с 21 по 30 июня 2019 года для проведения специального памятного гашения, посвященного II Европейским играм 2019 года.

РУП «Белпочта» приглашает минчан и гостей столицы посетить Минский почтамт, где с 21 по 30 июня проходит памятное гашение, посвященное II Европейским играм 2019 года, сообщает РУП "Белпочта".

Так, у всех клиентов, которые в эти дни отправляют исходящую письменную корреспонденцию своим друзьям, близким и родным, есть уникальная возможность поставить на почтовый конверт или карточку памятный спецштемпель с изображением талисмана II Европейских игр 2019 года — лисенка Лесика.

Спецштемпель находится в объекте самообслуживания круглого зала Минского почтамта.

Кстати, поставить оттиск спецштемпеля можно на почтовой продукции, выпущенной при содействии Дирекции II Европейских игр.