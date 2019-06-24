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Гостей Европейских игр приглашают отправить конверт с памятным штемпелем
25.06.2019 12:32 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться с 21 по 30 июня 2019 года для проведения специального памятного гашения, посвященного II Европейским играм 2019 года.
РУП «Белпочта» приглашает минчан и гостей столицы посетить Минский почтамт, где с 21 по 30 июня проходит памятное гашение, посвященное II Европейским играм 2019 года, сообщает
Так, у всех клиентов, которые в эти дни отправляют исходящую письменную корреспонденцию своим друзьям, близким и родным, есть уникальная возможность поставить на почтовый конверт или карточку памятный спецштемпель с изображением талисмана II Европейских игр 2019 года — лисенка Лесика.
Спецштемпель находится в объекте самообслуживания круглого зала Минского почтамта.
Кстати, поставить оттиск спецштемпеля можно на почтовой продукции, выпущенной при содействии Дирекции II Европейских игр.
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РУП «Белпочта» приглашает минчан и гостей столицы посетить Минский почтамт, где с 21 по 30 июня проходит памятное гашение, посвященное II Европейским играм 2019 года.
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