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Гостей Европейских игр приглашают отправить конверт с памятным штемпелем

25.06.2019 12:32 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Гостей Европейских игр приглашают отправить конверт с памятным штемпелем
Белпочта

Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпустило в обращение памятный спецштемпель, который будет использоваться с 21 по 30 июня 2019 года для проведения специального памятного гашения, посвященного II Европейским играм 2019 года.

РУП «Белпочта» приглашает минчан и гостей столицы посетить Минский почтамт, где с 21 по 30 июня проходит памятное гашение, посвященное II Европейским играм 2019 года, сообщает РУП "Белпочта".

Так, у всех клиентов, которые в эти дни отправляют исходящую письменную корреспонденцию своим друзьям, близким и родным, есть уникальная возможность поставить на почтовый конверт или карточку памятный спецштемпель с изображением талисмана II Европейских игр 2019 года — лисенка Лесика.

Спецштемпель находится в объекте самообслуживания круглого зала Минского почтамта.

Кстати, поставить оттиск спецштемпеля можно на почтовой продукции, выпущенной при содействии Дирекции II Европейских игр.

 

 
 
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РУП «Белпочта» приглашает минчан и гостей столицы посетить Минский почтамт, где с 21 по 30 июня проходит памятное гашение, посвященное II Европейским играм 2019 года.
 
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