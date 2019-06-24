ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Два этажа, две тысячи «квадратов». Где и когда откроется второй магазин H&M в Беларуси

25.06.2019 12:29 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Второй H&M в Беларуси откроется в минском ТРЦ Palazzo, сообщили REALTY.TUT.BY несколько источников на рынке коммерческой недвижимости. Читайте, какие параметры будут у этого магазина.


Фото: Мария Глухова для TUT.BY

Еще зимой мы писали, что первый H&M откроется осенью в ТРЦ Galleria Minsk на проспекте Победителей. А сейчас стало известно, что в конце года должен заработать и второй магазин этого шведского бренда. Несколько источников говорят, что он откроется в ТРЦ Palazzo недалеко от Дворца Независимости.

По словам собеседников, магазин разместится на двух этажах и будет занимать площадь около 2−2,5 тысяч квадратных метров. Между уровнями предполагается установка лифтов.

Запрос в H&M отправлен. В Palazzo вопрос открытия H&M не комментируют. В торговом центре также воздерживаются от комментариев и по срокам открытия всего ТРЦ, который планировали запустить летом.


Изображение: «Яндекс-Карты»

Как мы писали ранее, в качестве одного из якорных арендаторов в Palazzo разместится Минске откроют самый большой ТРЦ в Беларуси. Стало известно, какой гипермаркет там будет">гипермаркет Bigzz. Источники сообщают также о приходе туда Reserved.

Напомним, заказчиком строительства Palazzo является компания RRY Capital. В Минске ее представляет «БелМартПлаза». Ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес, а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции.


Инвестор торгово-развлекательного центра PALAZZO Рудольф Риад Йонес. Фото: Максим Шумилин

В разных источниках сумма инвестиций достигает 100 миллионов долларов.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Магазин будет находиться в одном из крупнейших ТРЦ Минска.
 
Новости дня
Новости разные
 
Минск формирует список гостей на церемонию закрытия II Европейских игр. Чтобы без скандалов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика