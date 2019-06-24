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Два этажа, две тысячи «квадратов». Где и когда откроется второй магазин H&M в Беларуси
Источник материала: Tut.by
Второй H&M в Беларуси откроется в минском ТРЦ Palazzo, сообщили REALTY.TUT.BY несколько источников на рынке коммерческой недвижимости. Читайте, какие параметры будут у этого магазина.
Еще зимой мы писали, что первый H&M
По словам собеседников, магазин разместится на двух этажах и будет занимать площадь около 2−2,5 тысяч квадратных метров. Между уровнями предполагается установка лифтов.
Запрос в H&M отправлен. В Palazzo вопрос открытия H&M не комментируют. В торговом центре также воздерживаются от комментариев и по срокам открытия всего ТРЦ, который планировали запустить летом.
Как мы писали ранее, в качестве одного из якорных арендаторов в Palazzo разместится Минске откроют самый большой ТРЦ в Беларуси. Стало известно, какой гипермаркет там будет">гипермаркет Bigzz. Источники сообщают также о приходе туда Reserved.
Напомним, заказчиком строительства Palazzo является компания RRY Capital. В Минске ее представляет «БелМартПлаза». Ее основателем является американец Рудольф Риад Юнес, а сама компания инвестирует в недвижимость в Беларуси, Ливане, Нигерии и Турции.
В разных источниках сумма инвестиций достигает 100 миллионов долларов.
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Магазин будет находиться в одном из крупнейших ТРЦ Минска.
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