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Цифровая трансформация банковского сектора Беларуси продолжает свое развитие
Источник материала: Myfin
В первые два дня семинара представители регулятора осветили тенденции в развитии системы мгновенных платежей, технологические моменты использования АИС ИДО, опыт применения центральными банками гибких методов управления и вопросы внедрения процессного подхода к управлению банковской деятельностью на основе проектов по описанию и моделированию бизнес-процессов. В ходе рассмотрения промежуточных итогов деятельности FinCERT были обозначены дальнейшие векторы взаимодействия, а также озвучены основные киберугрозы в кредитно-финансовой сфере на сегодняшний день.
Теме информационной безопасности в этом году было отведено особое место в программе. Много внимания уделили вопросам облачных сервисов, криптографической защиты в каналах связи, виртуальных инфраструктур. Партнерами семинара были представлены свежие успешные кейсы и уже достигнутые результаты.
Участники семинара первыми узнали новость о получении дата-центром velcom | A1, Генерального партнера мероприятия, сертификата PCI DSS, подтверждающего обеспечение безопасности инфраструктуры клиентов, а также защиту данных платежных карт. Наличие сертификата PCI DSS у дата-центра – необходимость для компаний, которые обрабатывают, передают и хранят данные платежных карт. Внедрение и выполнение требований PCI DSS гарантируют защиту от нарушений конфиденциальности информации и других мошеннических действий при транзакциях.
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