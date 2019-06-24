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Цифровая трансформация банковского сектора Беларуси продолжает свое развитие

25.06.2019 12:16 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Цифровая трансформация банковского сектора Беларуси продолжает свое развитие
Цифровая трансформация банковского сектора Беларуси продолжает свое развитие

В первые два дня семинара представители регулятора осветили тенденции в развитии системы мгновенных платежей, технологические моменты использования АИС ИДО, опыт применения центральными банками гибких методов управления и вопросы внедрения процессного подхода к управлению банковской деятельностью на основе проектов по описанию и моделированию бизнес-процессов. В ходе рассмотрения промежуточных итогов деятельности FinCERT были обозначены дальнейшие векторы взаимодействия, а также озвучены основные киберугрозы в кредитно-финансовой сфере на сегодняшний день.

Теме информационной безопасности в этом году было отведено особое место в программе. Много внимания уделили вопросам облачных сервисов, криптографической защиты в каналах связи, виртуальных инфраструктур. Партнерами семинара были представлены свежие успешные кейсы и уже достигнутые результаты.

Участники семинара первыми узнали новость о получении дата-центром velcom | A1, Генерального партнера мероприятия, сертификата PCI DSS, подтверждающего обеспечение безопасности инфраструктуры клиентов, а также защиту данных платежных карт. Наличие сертификата PCI DSS  у дата-центра – необходимость для компаний, которые обрабатывают, передают и хранят данные платежных карт. Внедрение и выполнение требований PCI DSS гарантируют защиту от нарушений конфиденциальности информации и других мошеннических действий при транзакциях.

 
Теги: Новости
 
 
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На прошлой неделе, 18-20 июня 2019 года, состоялся семинар Перспективы и направления развития банковских информационных технологий , который собрал более 140...
 
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